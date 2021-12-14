原标题：温暖工程：为打赢脱贫攻坚战做出积极贡献

中华同心温暖工程基金会成立十周年总结大会近日在京举行。全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长郝明金表示，在中央统战部和中华职业教育社领导的支持下，基金会作为温暖工程的实施单位，扎实推进项目，服务对象囊括少数民族群众、贫困学生、就业转岗困难工人等多样化群体，项目发起、实施单位包括统战系统、地方社、爱心企业和各方爱心人士，诸项帮扶工作受到各级政府及受助群体的高度认可。

对于基金会未来的发展方向，他指出，要继续将职业教育与公益慈善事业有机结合；在巩固脱贫成果与乡村振兴战略有效衔接的关键阶段充分发挥自身的灵活性，针对新兴的职业类型开展职业技能培训；充分认识“第三次分配”对慈善事业发展的推动作用，创新公益慈善模式；在积极应对人口老龄化国家战略的伟大任务中探索自己的发展道路；在党建引领下，找到将自身业务融入党和政府治理体系的结合点。

在大会上，第十二届全国政协副主席、中华同心温暖工程基金会理事长马培华做基金会十周年工作报告。报告总结了基金会十年来的主要工作：面向藏族、维吾尔族等少数民族群众开展的国家通用语言项目+技能培训累计惠及27.5万余人；在15个省市自治区开展助学兴教项目12个，累计资助8.8万余人；在20多个省市自治区开展各类实用技能培训项目40个，累计培训18.4万余人次。此外，面对紧急公共事件，基金会积极实施紧急救助，十年来累计捐赠898万元善款和物资。

在此次大会上，中华同心温暖工程基金会藏象公益基金和中华同心温暖工程基金会红心公益基金被授予专项基金铜牌。未来，各专项基金将在基金会的引领下，在欠发达地区开展各类实用技能培训。

据悉，中华同心温暖工程基金会是在温暖工程实施16年的基础之上，由中华职业教育社发起成立的全国性公募基金会。2011年基金会成立以来，先后开展国家通用语言+技能培训、贵州毕节试验区职业教育、教育移民、去产能再就业等各具特色的助学兴教和技能培训项目，为改善民生、促进就业、加强民族团结、促进社会和谐稳定、打赢脱贫攻坚战做出积极贡献。截至2021年11月底，温暖工程项目执行善款支出12.5亿元，各类公益项目已覆盖全国31个省市自治区，累计帮扶约1500余万人次（不含救灾抗疫）。 （记者 马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)