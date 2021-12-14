原标题：高科技睡袋能有效解决宇航员视力问题

宇航员在太空“出差”时可能会面临眼部问题——航天神经眼综合征（SANS），这种疾病的特点是眼球渐进性扁平，出现视神经肿胀和视力障碍。先前研究提出，脑液变化可能在SANS发展过程中起作用。美国得克萨斯大学西南医学中心的最新研究结果表明，一种高科技睡袋可将这些液体吸到下半身，以此减轻大脑的压力，或能为宇航员面临的视力问题提供一种解决方案。研究论文发表在9日《美国医学会眼科杂志》上。

在地球上，每当人们起床，重力会把体液从脑部“拉”回去。而在太空中，体液会“漂浮”到脑部，不断推动和重塑眼球后部形状。太空中缺乏重力，会导致脑液积压，对眼球造成压力。

这种名为SANS的疾病困扰了科学家十多年，一直是人类太空探索中最大的健康难题之一。而这种特别设计的睡袋可防止宇航员在太空遇到的视力问题。

在实验中，一名志愿者连续72个小时躺在一张床上。晚上，研究人员会让其下半身进入到一个密封的类似睡袋的真空设备里。这款睡袋有一个坚固的框架，形状就像一个太空舱，可以盖住腰以下部位，可将志愿者仰卧时自然流入头部的体液“拉”回下半身。

研究人员发现，虽然仅仅平躺3天，体液就能产生足够的压力，轻微改变眼球的形状，但当使用新睡袋时，这种变化不会发生。

根据美国国家航空航天局（NASA）的记录，在国际空间站服役至少6个月的宇航员中有超过一半的人有视力问题。有些人变远视，存在阅读困难。NASA希望这种睡袋能够帮助解决航天神经眼综合征问题，这对NASA本世纪30年代的载人火星任务至关重要。（实习记者张佳欣）

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