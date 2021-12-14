原标题：2021中国学术期刊未来论坛论道学术期刊繁荣发展

以“高品质、高水平、高质量——推动学术期刊繁荣发展”为主题的“2021中国学术期刊未来论坛”近日线上开幕。论坛围绕学术期刊在提升国家科技竞争力和文化软实力的重要作用展开，是全国学术期刊共担时代责任、共谋学术期刊高质量发展、展示高水平研究成果的一次重要学术盛会。

全国政协委员、中国期刊协会会长吴尚之致开幕词，他就推动学术期刊繁荣发展，提出三点建议：提升出版能力，推出高品质期刊；加强创新引领，展示高水平成果；贯彻新发展理念，促进高质量发展。吴尚之表示，一方面我们仍然要把传统出版模式的文章做好，将既有的发展文章做足；另一方面要加快利用新技术，推进数字出版平台建设，推动数字化转型升级，积极探索网络优先出版、数据出版、增强出版、全媒体出版等新型出版模式。同时，要加强学术期刊传播能力建设，持续推动中国学术期刊“走出去”，增强中国学术期刊在国际上的话语权，提升中国学术期刊国际传播的影响力和竞争力。

中国科学技术期刊编辑学会理事长、院士田伟认为，中国学术期刊办刊应该立足于党和国家重大决策部署和根本战略方向；学术期刊应当牢牢把握内容质量这一生命线；加强各类编辑人员队伍建设，重视自身专业本领和服务意识的提升。田伟表示，在面向世界一流期刊发展的进程中，要抓住新型交叉学科发展的战略机遇，进一步建设和拓展一流期刊，实现期刊发展由高峰耸立到高原万里的突破，为创新中国提供坚实服务。

中国期刊协会副会长，《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社、同方知网董事长王明亮发表致辞。王明亮表示，中央提出“创建世界一流科技期刊”战略以来，中国学术期刊加快步伐、争创一流、国际影响力水平不断提升，但国内加速前进的同时，国际一流期刊也在加速前进。要快速实现“高质量发展、高品质建设、高水平崛起”，不能继续在现有的数字出版轨道上循序渐进，应当放宽视野、转变观念，另辟蹊径，下决心寻求跨越式的高质量发展模式。中国知网开发“世界知识大数据”的基本目的，除了建设一个面向国际主流市场，特别是面向世界学术与技术中心、国际治理研究中心的高端传播平台，解决我国期刊的国际化传播问题之外，另一个目的是，要为我国期刊打造与国际一流期刊的不对称竞争机制，支持我国期刊的跨越式高质量发展。

清华控股有限公司党委副书记、总经理赵燕来表示，清华控股所属中国知网，在支撑和服务中国学术期刊高质量繁荣发展方面有着义不容辞的责任和义务。中国知网一定要坚持中国知识基础设施建设的理想信念，坚持服务国家发展大局、服务各行各业创新生态系统建设的目标定位，努力打造国际一流的学术出版与学术交流高地，支撑中国学术期刊高水平、高质量办刊，服务高水平人才成长，促进更多优秀论文发表在中国的学术期刊上，引领各领域创新。

中国科协党组书记、副主席、书记处第一书记张玉卓针对推动我国学术期刊高质量发展提出三点建议：一是强化学风学术引领。弘扬科学精神和科学家精神，以主流价值凝聚共识，涵养优良学风，防范学术道德风险。坚持“四个面向”，紧密结合推进原创突破、破解 “卡脖子”难题、培育战略科技力量等重大部署，优化期刊学科布局、出版生态，发挥正确导向和学术引领功能。二是提升期刊服务质量。健全学术评价机制，完善期刊评价标准，推进中外科技期刊同质等效应用。加强案例成果数据库建设，助力评价改革。拓展国际传播渠道，提升中文期刊影响力。推动出版管理改革，加强数字出版平台建设，提供便捷、多元、高质量知识服务。三是凝聚战略人才力量。团结依靠战略科学家、领军人才和团队、青年科技人才、卓越工程师，提升荟萃学术资源、吸纳优质稿源的组织力，激发人才创新活力。坚持开放信任合作，发挥高端人才和学术共同体的作用，健全国际合作网络，构筑支撑人类命运共同体建设的学术平台。

在开幕式的大会报告环节，中国出版协会理事长邬书林认为，中国学术期刊出版发展正面临良好机遇，党中央高度重视为建设出版强国指明了方向；经济社会快速发展和巨大的经济规模提供了坚实基础；教育的全面繁荣发展提供了良好的人力资源条件，教育水平的提高不仅为我国的期刊事业涵养了广大读者, 也为内容生产提供了源源不断的作者；中国研发投入的稳步增长，为建设出版强国提供不竭内容来源；巨大的论文产出数量为建设出版强国提供现实基础；健全的出版体系和积累的出版经验提供了重要保障。学术期刊应研究总结国际国内学术出版经验，准确把握学术出版属性，关注国际国内进展和趋势，推动学术出版繁荣发展。

本次论坛由中国期刊协会、中国科学技术期刊编辑学会、中国高校科技期刊研究会、全国高等学校文科学报研究会、《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司联合举办。开幕式吸引了1.15万名代表在线观看。4天内，90多位嘉宾和与会代表将聚焦我国学术期刊繁荣发展的重点、难点和热点问题进行热烈讨论。会上还发布了2021“科技期刊世界影响力指数WJCI”“中国最具国际影响力学术期刊”。（记者 操秀英）

(责编：赵竹青、陈键)