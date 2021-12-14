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非遗名词纳入审定 国家科技名词规范化工作更进一步 

2021年12月14日08:28 | 来源：人民日报客户端
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12月11日，由全国科学技术名词审定委员会授权成立的全国非物质文化遗产名词审定委员会（以下简称全国非遗名词委）成立大会暨第一次工作会议在线上召开。

据全国科学技术名词审定委员会专职副主任裴亚军介绍，非遗名词审定是国家科技名词规范化工作的重要组成部分，是在非遗领域整合全国力量实施的战略举措。

该项目牵头单位和秘书处依托单位为上海大学。该校党委副书记段勇作了非物质文化遗产名词审定工作报告，表示将充分汲取专家的思想观点、宝贵建议，秉持“立足国内，对接国际”的思路，与各位专家委员精诚合作，不负重托。

全国非遗名词委聘请文化和旅游部原副部长项兆伦，中国社会科学院荣誉学部委员刘魁立担任顾问；段勇任主任；中国社会科学院学部委员、民族文学研究所所长朝戈金，中国文联副主席潘鲁生，中国民俗学会会长叶涛教授任副主任委员；东南大学特聘首席教授、东南大学艺术人类学与社会学研究所所长方李莉，中国民俗学会副会长巴莫曲布嫫等专家为委员，佐野贤治（Sano Kenji）教授为外籍委员。并聘黄景春担任秘书处秘书长，章莉莉担任秘书处副秘书长。会上还讨论并通过了《非物质文化遗产知识体系研究报告》、《全国非物质文化遗产名词审定委员会章程》、《机构组建方案及分工安排》和《非物质文化遗产名词审定原则及方法》等相关文件。

全国科学技术名词审定委员会是经国务院批准成立，代表国家审定和公布科技名词的权威性机构。经全国科学技术名词审定委员会审定公布的名词具有权威性和约束力，全国各科研、教学、生产、经营以及新闻出版等单位应遵照使用。全国非遗名词委由全国科学技术名词审定委员会授权成立，将在全国科学技术名词审定委员会的具体指导下，常态化开展我国的非遗名词审定工作。（记者姜泓冰）

(责编：赵竹青、陈键)

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