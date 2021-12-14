原标题：世贸组织前总干事：全球经济因中国入世而获益

新华社巴黎12月13日电（记者唐霁 邢建桥）世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米日前接受法国《世界报》专访时表示，中国加入世贸组织促进了世界经济增长，全球经济从中国入世中获益。

据《世界报》报道，拉米于2005年至2013年担任世贸组织总干事，曾参与中国加入世贸组织的相关谈判。拉米说，中国为入世做了大量工作，显著降低了相关进口商品的关税。

拉米认为，全球经济都因中国入世而获益。中国进口设备与技术，促进了自身经济升级，而世界各地的消费者也从价格更优的中国商品中受益良多。

谈到世贸组织的未来时，拉米说，中国入世的这二十年，世贸组织的一些规则在发生变化，但世贸组织磋商的多边框架是不可替代的。

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