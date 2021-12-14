原标题：长征火箭：传承“长征精神”开启发射“加速度”

一次次历经艰难险阻，勇往直前；一次次突破生死绝境，涅槃重生。从弱小走向强大，从苦难走向辉煌——80多年前，中国共产党领导工农红军取得万里长征的光辉胜利，谱写了气吞河山的“长征精神”。

我国自主研发的运载火箭不仅以“长征”为名，更继承了“长征精神”勇往直前。12月10日，由中国航天科技集团八院抓总研制的长征四号乙运载火箭在酒泉卫星发射中心，成功将实践六号05组卫星送入预定轨道，这是我国长征系列运载火箭的第400次成功发射。

第一个“百发”历时37年、第四个“百发”仅2年零9个月

运载火箭的能力有多大，太空探索的舞台就有多大。运载火箭是目前人类克服地球引力、进入空间、探索宇宙的唯一工具。

我国的运载火箭叫什么名字？第一枚火箭设计之初，中国运载火箭技术研究院第一总体设计部总体设计室的同志们，有感于毛主席著名的《七律·长征》中表现出来的红军为实现革命目标，藐视一切困难、不惧任何艰难险阻的顽强斗志和勇往直前、不怕牺牲的大无畏精神，提出建议并经上级领导批准，将火箭命名为“长征”，寓意我国火箭事业一定会像红军长征一样，克服任何艰难险阻，到达胜利彼岸。

从1970年4月24日长征一号运载火箭首飞，至2007年6月1日长征三号甲发射鑫诺三号卫星，长征火箭历经37年，实现了第一个“百发”。2014年12月7日，长征四号乙成功发射中巴资源卫星，长征火箭用了7年时间，实现了第二个“百发”。2019年3月10日，长三乙火箭成功发射中星6C卫星，用了4年多的时间，长征火箭实现了从200发向300发的跨越。2021年12月10日，长征四号乙发射实践六号05组卫星任务圆满完成，仅用了2年零9个月的时间，长征火箭又一次完成“百发”，抵达第400发的里程碑。

作为中国航天的重要力量，中国航天科技集团八院运载队伍伴随我国长征系列火箭一同成长，也实现了从零的突破、到可靠性提升、再到高密度发射的跨越。

从“开拓”到打造“金牌”、从追求“速度”到“加速度”

据统计，在第4个“百发”历程中，中国航天科技集团八院抓总的发射任务共计45次（长征二号丁13次、长征四号乙系列26次、长征六号6次），并参与了5次长征五号系列任务（CZ-5火箭3350助推器）。

从“开拓”到“打造品牌”、从追求“速度”到“加速度”，八院坚定践行“高质量保证成功、高效率完成任务、高效益推动航天强国和国防建设”，抓总研制的长征系列火箭经过了三代发展、不断革新。

第一代是1988年9月7日成功首飞的长征四号甲运载火箭，这枚仅仅发射了两次的火箭，奠定了上海航天长征系列运载火箭的发展基础。

第二代是现役长征二号丁、长征四号乙、长征四号丙运载火箭，截至目前总共发射了138次，被誉为“优质运载火箭”“金牌火箭”，承担发射了我国风云系列气象卫星、我国自主研制的世界首颗空间量子科学实验卫星“墨子号”、世界首颗地球轨道外专用中继星“鹊桥”等重大型号任务。

第三代是新一代运载火箭长征六号，截至目前已圆满完成8次发射任务，自首飞成功以来，长六火箭积极探索商业发射市场，是长征运载火箭探索商业发射领域的“先行军”。

牢固树立“惟有成功才能专注发展、惟有奋斗才能实现发展、惟有创新才能持续发展”的发展理念，八院抓总的长征运载火箭通过多种多星发射构型、大直径整流罩，响应卫星发展的需求；通过大力提升控制系统、动力系统可靠性，打好保成功的基础。

同时，八院积极开展单机去型号化、型号去任务化、发射场流程优化、组建专职测发队，轻装上阵，为高密度发射加足马力；推行质量确认制、应用数据包系统，为产品保证提供利器；探索栅格舵落区控制、末子级留轨应用，为后续发展拓展更广阔的空间。

继承“长征精神” 火箭研制团队平均年龄仅35岁

大到承载一个强国的飞天梦想、小到寄托一个人的专业情怀，“长征精神”早已经深深融合到八院“运载人”的血液，这个年轻的运载火箭研制团队目前平均年龄仅35岁。

按照既定计划，由长征四号乙火箭承担这次光荣的任务，八院年轻的型号团队既感到荣幸，又倍感压力。这次发射，还是长征四号系列运载火箭首次在酒泉卫星发射中心采用新构型。而且，这次发射距离上一次长征四号系列运载火箭执行发射任务，只隔了18天。两发火箭，相聚在同一个“战场”。

此外，由于突发的疫情给后续试验队员进场带来困难，一支试验队需要同时兼顾两发火箭的发射场工作。在高密度发射的节奏下，为缩短两发之间的衔接时间，试验队调度徐文豪在流程安排和人员调度上，下足了功夫。

一发火箭、多个总体，接口在时间维度和空间维度中交叉往复，协调工作量巨大。负责火箭各类接口协调的副主任设计师陈振知，对图纸尺寸和工作流程倒背如流，他说：“功夫在平时，细心在现场。无论是流程和接口，都要在进场前充分地协调沟通，又要在具体操作时令行禁止。”

通过“发射场质量确认制”“型号试验数字化管理系统”“日清会”这一系列的管理措施和工具，长四型号发射试验队将纷繁复杂的工作项目，经过逐一分解，清晰明了地体现在了一张张确认制表格里，并分配到各岗位人员手中的Pad终端，实现了当日事、当日毕，工作的完整性、细致度和效率，得到进一步提升。

“面对艰巨挑战，我们战略上藐视、战术上重视、心态上举重若轻、细节上一丝不苟，保持百倍定力，保持首飞作风，做好每个环节，胜利一定属于我们！”成功进行第400次发射的长四型号总指挥仓飚说。 （记者张建松)

(责编：赵竹青、陈键)