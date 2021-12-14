原标题：我国发布苹果和柑橘农业灌溉用水定额

新华社北京12月13日电（记者刘诗平）记者13日从水利部了解到，水利部近日发布了苹果和柑橘农业灌溉用水定额，用于指导全国苹果、柑橘种植区开展农业用水总量配置、水资源论证、取水许可审批、节水评价和灌溉排水工程规划与设计等工作。

这是国家层面继去年发布小麦、水稻、玉米、棉花等8种农作物和今年已发布马铃薯、花生、油菜、甘蔗等4种农作物后，又出台的2种主要作物用水定额。

统计显示，苹果和柑橘是我国的主要水果。全国苹果种植面积2967.3万亩，占全国农作物总种植面积的1.19%，占全国水果种植面积的16.11%；全国柑橘总种植面积3926万亩，占全国农作物总种植面积的1.58%，占全国水果种植面积的21.3%。

水利部相关负责人表示，制定相关作物灌溉用水定额，对深入推进节约用水、实现农业节水发展有重要的支撑作用。根据加快建立覆盖主要作物的农业灌溉用水定额体系建设的总体工作安排，水利部组织技术力量，综合考虑各地水资源状况、农业用水管理水平及节水灌溉发展，制定了苹果、柑橘灌溉用水定额。

随着苹果、柑橘农业灌溉用水定额的发布，覆盖我国粮、棉、油、糖、蔬菜、牧草等主要农作物的灌溉用水定额标准体系已基本构建。

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