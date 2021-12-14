原标题：稳住基本盘 突出发力点——社会各界热议中央经济工作会议精神

中央经济工作会议明确了明年经济工作要稳字当头、稳中求进，并阐明了当前五个要正确认识和把握的重大理论和实践问题。社会各界认为，会议立足当下、放眼长远，增强发展信心、激发奋进合力，为未来工作指明方向。

“稳”：为高质量发展巩固基本盘

“稳”是今年中央经济工作会议最为突出的关键词。中央经济工作会议消息稿中的25个“稳”字足以说明做好经济工作的重点。

政策靠前发力、稳健有效。内需拉动与投资驱动两不误，增强发展内生动力。湖南省益阳市坚定实施扩内需战略，项目投资持续发力，今年以来，全市固定资产投资增长10.5%，社会消费品零售总额增长16%。

湖南省益阳市发展改革委主任李晓跃说，将结合中央经济工作会议精神，聚焦扩内需战略基点，不断畅通内外循环。要持续提升投资效益，把更多的资金投向战略性新兴产业、数字经济、现代服务业等领域发展上，同时引导资金投向民生、基础设施等领域，并不断激发民间投资活力。

大处着眼，小处着手。微观政策要持续激发市场主体活力，让企业成为政策效果的受益者和“阅卷人”。

帮助瑞鹄汽车模具加入芜湖新能源汽车产业联盟；将神剑新材料列入2021年度工业互联网智能化改造服务对象；推动多家本地优质企业启动再投资……安徽省芜湖市通过创新探索“畅聊早餐会”等政企交流新机制，在多方面持续为市场主体降本增效，以“稳”的举措激发市场主体活力。

芜湖市委书记单向前表示，芜湖还将坚持把“稳”的举措落实到更加长远、更大力度培育企业上，全力支持有核心竞争力的企业做大做强。

民生稳，社会稳。要兜住兜牢民生底线，为稳住经济基本盘提供有力的社会支撑。

彩色连廊、新铺的路面、立体停车库、各类健身设施……看着焕然一新的小区，重庆市九龙坡区白马凼社区66岁的居民姜祥智感慨：“以前小区上漏下堵、私搭乱建，一下大雨就真成了水凼。今年路面、管线、绿化都改造好了，现在住起来心情很舒畅！”

重庆市住房和城乡建设委员会物业监督管理处处长居梁介绍，“十四五”期间重庆市将实施约1亿平方米老旧小区改造计划，涉及约4.35万栋居民楼，把群众的事办到群众心坎上，推动城市更新和开发建设方式转型。

“进”：点面结合抓住发力点

经济运行是一个动态过程，调整政策和推动改革都要把握好时度效，坚持先立后破、稳扎稳打。稳住基本盘，抓住发力点，点面结合，稳中有进。

近日，梅特勒·托利多公司中国总部签约落户中国（上海）自由贸易试验区临港新片区洋山特殊综合保税区。这是首家外商独资企业将中国总部落户于洋山特殊综合保税区。

上海市浦东新区区委书记、临港新片区管委会主任朱芝松说：“临港新片区将积极开展新一轮全方位高水平对外开放和深化改革，在投资准入、新型国际贸易、离岸业务等方面为国家试制度、闯新路。”

抓住发力点，要扩大高水平对外开放，推动制度型开放，还要加快形成内外联通、安全高效的物流网络。“对我们而言，内外联通、安全高效的物流网络对稳定供应链、打开国内外市场非常有价值。”位于江苏苏州的宝时得科技（中国）有限公司供应链高级关务经理胡雪莲说，今年公司依托中欧班列出口，产销两旺。现在企业更有信心和底气去转型升级，用更高质量的商品拓展市场。

科技创新是我国近年来经济增长的重要发力点。此次会议在金融政策、市场机制等方面都提到了科技创新，强调了企业作为创新的主体地位。在博宇（天津）半导体材料有限公司总经理何军舫看来，这是国家对创新企业的鼓励与支持。“未来，我们将心无旁骛地把更多资源投入到技术研发中，为壮大‘中国芯’‘自主屏’，作出自己的贡献。”

深化认识：指导实践不断向前推进

进入新发展阶段，我国发展内外环境发生深刻变化，面临许多新的重大理论和实践问题，需要正确认识和把握。

中央经济工作会议明确提出了五个要正确认识和把握的重大理论和实践问题，既是当下必须面对和解决的重要现实问题，又具有前瞻性、战略性、长期性。

重庆市永川区委书记张智奎表示，永川区将积极落实好坚持按劳分配为主体，完善按要素分配政策，加大税收、社保、转移支付等的调节力度，切好分好“蛋糕”，让全区人民朝着共同富裕的目标扎实迈进。

“中央经济工作会议提出，要正确认识和把握防范化解重大风险，为我们做好来年经济工作提供了更精准的导航。”湖南省岳阳市云溪区区长蒋春艳说，云溪区作为我国中部地区重要石化产业基地，将按照中央部署，统筹发展与安全两件大事，既要全力打造新的千亿元级产业链，还要切实增强忧患意识，树立底线思维，把安全生产、环境保护、债务化解、金融风险防范等摆在政府工作首要的位置。

“狠抓绿色低碳技术攻关”“创造条件尽早实现能耗‘双控’向碳排放总量和强度‘双控’转变”……会议提出要正确认识和把握碳达峰碳中和，这让蔚来汽车创始人李斌感到振奋：“绿色低碳推动着我国汽车产业发展方式的转变，国际竞争力不断提升。新技术与产业深度融合，未来将创造出更多的增长动能。”

上海财经大学教授孙元欣认为，中央阐述了五个要正确认识和把握的重大理论和实践问题，为高质量发展凝聚各方共识，对防范认识偏差和政策误读有重要的现实指导意义。

“这五方面内容的表述高度凝练，它既回应了社会关切，也有着丰富的思想内涵，为经济发展稳预期、强信心，指方向、立目标，让社会各界团结一心共同推动高质量发展。”孙元欣说。（记者刘开雄、张千千、周圆、周楠、刘巍巍、吴慧珺、黄江林、杨有宗、周凯）

(责编：赵竹青、陈键)