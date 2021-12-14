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交通运输部：2021年度公路水路行业产品质量抽样合格率为98.4%

2021年12月14日09:24 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者王连香）近日，交通运输部办公厅印发《关于公布2021年度公路水路行业产品质量监督抽查结果（第二批）的通知》（以下简称《通知》），公布结果显示，此次抽查的24个省份4257组样品总体抽样合格率为98.4%。此前，第一批抽查结果已于9月公布，总体抽样合格率为97.2%。

公路。图片来自：交通运输部官方微信公众号

今年以来，交通运输部按照“双随机、一公开”原则，通过“抽检分离”等形式开展了两次监督抽查工作，共随机选取26个省（区、市），84个工程建设项目，197个企业，7013套样品，涉及公路波形梁钢护栏、路面标线用玻璃珠、止水带、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管、土工合成材料（土工织物）、高性能减水剂、复合通行卡（CPC卡）等重点产品。其中，第一阶段共抽取样品总数2656组（件），总体抽样合格率为97.2%，共发现5家企业、5个批次产品不合格；第二阶段共抽取样品总数4357组（件），总体抽样合格率为98.4%，共发现8家企业、9个批次产品不合格，其中2家企业、3个批次已完成整改，经复查确认合格；有3个工程建设项目更换了产品供货企业。

水路。图片来自：交通运输部官方微信公众号

《通知》指出，各级交通运输主管部门要高度重视产品质量监管工作，加大对相关企业和单位的跟踪检查力度，督促不合格产品生产企业尽快开展整改。要持续加强国家和行业标准宣贯和实施监督，密切关注本地区产品质量变化，综合运用进场抽查、过程监督、监督抽查、竣工验收等多种手段，进一步加强产品质量监督管理。

(责编：王连香、高雷)

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