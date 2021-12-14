10月15日，在尉犁县古勒巴格乡，采棉机在一处棉田里采收新棉。新华社记者赵戈 摄

人民网北京12月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布公告显示，根据对全国31个省（区、市）的统计调查（新疆棉花播种面积通过遥感测量取得），2021年全国棉花产量573.1万吨，比2020年减少18.0万吨，下降3.0%。

其中，新疆棉花产量512.9万吨，比上年减少3.2万吨，下降0.6%；其他地区棉花产量60.2万吨，比上年减少14.7万吨，下降19.6%。

全国棉花播种面积下降

数据显示，2021年全国棉花播种面积为3028.1千公顷（4542.2万亩），比上年减少140.8千公顷（211.2万亩），下降4.4%。其中，我国最大产棉区新疆棉花播种面积为2506.1千公顷（3759.1万亩），比上年增加4.1千公顷（6.2万亩），增长0.2%。

国家统计局农村司副司长王明华表示，新疆棉花播种面积增加的主要原因是国家对该地区继续实行棉花目标价格补贴政策，加之去年以来棉花价格上涨，农户种棉积极性较为稳定。其他棉区受种植效益和种植结构调整等因素影响，棉花播种面积为522.1千公顷（783.1万亩），比上年减少144.9千公顷（217.4万亩），下降21.7%，自2009年以来连续13年下降。其中，长江流域棉区播种面积为232.1千公顷（348.1万亩），比上年减少51.7千公顷（77.5万亩），下降18.2%；黄河流域棉区播种面积为266.1千公顷（399.2万亩），比上年减少91.8千公顷（137.7万亩），下降25.7%。

全国棉花单产有所提高

数据显示，2021年全国棉花单位面积产量为1892.6公斤/公顷（126.2公斤/亩），比上年增加27.4公斤/公顷（1.8公斤/亩），增长1.5%。其中，新疆地区棉花单位面积产量为2046.4公斤/公顷（136.4公斤/亩），比上年减少16.3公斤/公顷（1.1公斤/亩），下降0.8%。

王明华指出，由于今年新疆春季低温时间长，夏季局部阶段性干旱，对棉花生产造成不利影响，但后期气象条件转好，农户加强田间管理，新疆棉花单产稳中略降。其他棉区气象条件总体较为适宜，棉花单位面积产量为1153.9公斤/公顷（76.9公斤/亩），比上年增加29.8公斤/公顷（2.0公斤/亩），增长2.7%。其中，长江流域棉区单位面积产量为1049.5公斤/公顷（70.0公斤/亩），比上年增加38.5公斤/公顷（2.6公斤/亩），增长3.8%；黄河流域棉区单位面积产量为1199.3公斤/公顷（80.0公斤/亩），比上年增加20.0公斤/公顷（1.3公斤/亩），增长1.7%。

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