原标题：国寿奋斗者｜群众无小事 点滴暖民心

在路灯的照耀下，顺利沟村崭新的党群服务中心显得格外显眼，“自从中国人寿帮扶咱们后，村子面貌变化太大了。”贫困户童胜军感慨道，“路灯照亮的不仅有前方的道路，还有咱老百姓的心啊”。

自2013年结对帮扶湖北省郧西县以来，中国人寿积极践行以人民为中心发展思想，把“我为群众办实事”实践活动作为抓手，持续通过党建引领、保险助推、综合金融支持、产业扶持、教育培训、公益帮扶等多种方式，为郧西县巩固拓展脱贫成果、推动乡村全面振兴提供强有力支持。

特别是中国人寿坚持“脱贫抓党建、党建促脱贫”思路，不仅先后选派五位干部到郧西县接力挂职副县长，与当地干部群众一起并肩战斗，还捐建坎子山党性教育基地，为多个村子援建党群服务中心及配套设施，旨在持续培养优秀基层干部和致富带头人，助力郧西脱贫摘帽、振兴提速，用奋斗不断增强当地群众的获得感、幸福感和安全感。

砥砺：扎根基层 履职尽责

2013年5月，中国人寿首任挂职干部崔建彬初到郧西，面对山高坡陡、土地贫瘠的艰苦环境，虽有些无从下手，但却没有丝毫退缩，而是选择沉下心来在这片土地上挥洒汗水、砥砺前行。

“有一种责任叫不辱使命，有一种坚持叫不忘初心”，到郧西挂职以来，全县18个乡镇、348个自然村遍布了崔建彬的足迹。无论是下乡考察，还是工作督导，他都深入一线摸实情，全面了解当地群众的“急难愁盼”，结合实际出实招，为接下来更有针对性地开展工作打下坚实基础。

“物质贫困不可怕，思想贫困最可怕”，这是中国人寿第二任挂职干部张本奎在面对现实工作的深刻体会，他充分认识到，扶贫要先扶志，要从思想上、精神上帮扶，帮助村民真正树立摆脱困境的信心和斗志。

郧西山多、人多、地少、就业岗位少，产业单一，当地群众抵御灾害的能力较弱，常常陷入因灾、因病致贫返贫的恶性循环。面对这一情况，中国人寿发挥自身保险业务优势，实现郧西近15万贫困人员小额人身意外保险全覆盖，几年来累计赔付1500余人次，合计赔付近550万元。河夹镇一名干部就说：“我们镇有很多人在外打工，中国人寿为在外打工人员投了人身意外险，让我们百姓的心灵获得保障，迎来了安心。”

“中国人寿来的干部就是接地气，就是谈得来”，也正是从那时起，郧西百姓与中国人寿就结下了深厚的情谊。用真心换真情，国寿人用爱温暖着每一个村民的心。

创新：赋能发展 播种希望

2017年5月，中国人寿第三任挂职干部郝杰下乡调研，看到漫山遍野的茶叶长势喜人，茶香扑鼻，可却无人管理，任其疯长，“说心里话，当时我很心痛，一方面那么多贫困人口要脱贫，另一方面放着这么好的经济作物无人问津。”于是，郝杰从郧西实际出发，探索帮助郧西发展有机茶，通过销售带动当地茶农脱贫增收的模式。期间，中国人寿集团旗下国寿投资公司援建500亩茶园，修建配套水窖，建设茶叶生产厂，与当地龙头企业联合推出“国寿七夕茶”，一条龙解决了产销供问题，两年来该项目带动500余户低收入茶农人均收入一年内几乎翻番。“这是中国人寿帮扶的贫困茶农档案，我代表每一个受益者感谢中国人寿的支持！”神雾岭茶厂总经理陈敬旺提着一袋子材料向挂职干部郝杰说。

物质上的“贫”要助力，精神上的“弱”更要帮扶，只有人民群众物质生活和精神生活都富裕，才是真正的共同富裕。中国人寿在实施一揽子帮扶举措的同时，还结合当地实际捐建了坎子山“两学一做”党性教育基地暨郧西县魏登殿扶贫精神教育基地，致力于让大山里沉淀出的 “愚公”精神能够发扬传承，鼓舞当地干部群众创造更加美好的幸福生活。

中国人寿第四任挂职干部邓超服务并见证了教育基地的顺利竣工落成，邓超再接再厉，坚持“在一线工作没有调查就没有发言权”，急群众所急，解群众所忧，积极推进中国人寿各项帮扶措施落地生根。

憧憬:巩固成果 接力前行

如今，郧西已如期脱贫摘帽，村民们的生活环境也发生了翻天覆地的变化：通村公路硬化了，贫困群众搬进集中安置房，村委会有了干净明亮的党群服务中心，村里通了电视信号、无线网络。村民能够就近就医，费用实现“一站式”报销，学校条件大大改善，孩子上学更有保障。村民收入增加了，可以就近到扶贫车间务工，村级产业逐步发展——茶园、果林、蔬菜大棚、畜牧养殖展露生机。

八年光景，在这片土地上，国寿人挥洒汗水、播种希望，推出了一批为民惠民便民的实招硬招，切切实实提升当地村民的生活质量。近期，还计划进一步发挥专业投资优势，将“国寿郧西教育扶贫基金”提档升级为“国寿郧西乡村振兴基金”，在扩大基金本金的同时扩大资助覆盖面，将原来单一的教育资助扩展为对乡村振兴其他领域更多方面的支持。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活新奋斗的起点，中国人寿新一任挂职干部袁圆已经到任，接过接力棒，继续扎根郧西、蓄力拼搏、奋力前行。

郧西的故事只是中国人寿为民服务的一个缩影。一直以来，中国人寿始终坚持为人民办实事的初心宗旨，充分发挥专业优势，努力织牢织密社会“保障网”，夯实生产生活“防波堤”。自2021年以来，中国人寿严格落实“四个不摘”要求，继续全面参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。截至目前，承办防贫经办项目已覆盖1200万困难人口，新增乡村振兴相关债券投资383亿元，集团成员单位广发银行金融精准帮扶贷款余额超160亿元。

初心使命为墨，为民实干为笔。中国人寿坚守保险保障初心、勇担央企社会责任，用心、用情、用力为群众办实事、解难题，从实际出发，一路真情、一路同行，守护美好、不负所托。

(责编：董童、李源)