原标题：光大银行零售金融多方面发力 支持实体经济、助力民生服务

近年来，在供给侧结构性改革持续推进、金融监管体系日益健全、绿色发展理念深入人心、数字经济全面提速、金融开放向纵深发展的背景下，光大银行始终牢记作为金融央企国家队的责任和使命，积极践行“管理财富 服务民生”的企业使命，在保就业、保民生、保市场主体等方面不断创新方式方法，做好金融服务，履行社会责任。

巩固拓展脱贫攻坚成果，积极助力乡村振兴

“光大购精彩”电商平台开设“乡村振兴”专区，2021年以来共帮助18个省99个县，帮扶乡村企业116家；“光付通”服务乡村振兴“832平台”，累计支持各级财政预算单位在线采买金额突破180亿元；“阳光惠农贷”向种植户、养殖户发放金额20亿元。同时，该行推出乡村振兴公益主题卡，打造“信用卡+乡村振兴”公益案例。

积极开展零售普惠业务，全力支持小微企业发展

2021年，光大银行推出“心系小微，阳光同行”活动，已服务零售普惠客户15万户。同时，聚焦普惠理财，大力发展1元系列普惠金融产品，助力普通群众财富的保值增值。目前，该行“1元理财”产品已超过120款，占全行理财产品数量近50%。

加大服务创新力度，提升便民缴费体验

光大云缴费持续创新服务模式，加强平台生态布局，聚焦人民群众“急难愁盼”问题，抓实抓细“我为群众办实事”，已累计接入水、电、燃气、供暖、社保等各类缴费代收项目突破12000项，便民缴费代收服务输出至微信、美团、中国银联、金融同业等650多家大型机构，2021年服务活跃用户已超5亿，缴费金额突破5000亿元，服务人次超20亿人次。在代发服务方面，截至目前，2021年光大银行服务企业员工数增幅17%，以“薪悦管家”为综合金融服务平台，提供云签约、云开卡、电子工资单等“线上+线下”的全渠道服务模式，“一站式”解决用户需求，持续为代发企业客户提供安心、高品质的服务。

聚焦便民惠民工程，积极履行社会责任

在助老康养方面，伴随养老第三支柱建设政策出台，光大银行远程银行服务为65岁以上用户开通直达热线，累计服务老年用户超30万人次，日服务峰值近2000人次；同时，持续为农民工提供金融服务，推出农民工专属“众匠卡”，累计发行已突破10万张，提高了农民工对金融服务的可得性和满意度。拥军优抚方面，光大银行与退役军人事务部合作推出“退役军人、其他优抚对象优待证”和“惠军工程”联名信用卡，在建军节、国庆节等节日推出“感恩专享优享”系列拥军理财，打造“拥军银行”鲜明品牌特色。

服务大众，情系民生。一直以来，光大银行紧跟国家战略，深入贯彻落实“以人民为中心”的发展思想，不断探索财富管理业务新定位、赋予财富管理新内涵，在普惠金融、减费让利、便民服务、拥军抚优、农民工金融服务等方面加大工作力度，走出了一条支持实体经济、助力民生服务的光大特色之路。

(责编：董童、李源)