日前，经过中国银行业协会多环节严格考核，交通银行安徽省分行辖属宿州分行营业部、蚌埠宝龙支行、铜陵分行营业部从全国超22万个银行网点中脱颖而出，荣获2021年“银行业营业网点文明规范服务千佳示范单位”称号。

据了解，该行此次获评“千佳网点”称号的三家支行近年来积极转变工作作风，优化服务，融入客户，为规范网点服务水平，打造最佳服务银行品牌，树立一流的金融服务窗口形象做出了不懈努力。

聚焦弱势群体，服务攀上新台阶

交行安徽省分行各营业网点，在日常培训中都会强调员工的主动服务意识，全力追求服务质效，“笑相迎、礼貌问、双手接、快速办、准确指、巧营销、目相送”已经成为交行人的工作习惯。不仅如此，为了让弱势群体感受关爱，对于他们的“特殊需求”，交行人更是能第一时间响应。

2021年春节前的一天，大雪纷飞，交行宿州分行营业部客户服务经理张旭照常在大厅内值班。一位老人骑着三轮车在大厅外不停向内张望，张旭靠近一看，原来这位老人是残疾人，来银行是想取钱给老伴买药，没成想三轮车过于庞大无法直接进入大厅。

张旭喊住了本打算回去的老人，与会计主管沟通开辟绿色通道，推着老人来到绿色窗口办理业务。考虑到外面雪大风急，在老人办理完业务后，张旭还打车将老人带到医院买药，等到第二天雪停后又将老人的三轮车送回家。老人深受感动，说交行就像他的另一个家，面对客户的褒奖，张旭只是以一句“老吾老以及人之老”来回复，简单却又令人感动。

无独有偶，在交行蚌埠宝龙支行也有着关爱老人的感人故事。11月份，一对年迈的老年夫妇前来宝龙支行办理业务。支行大堂经理朱贵莎热情地接待老人，搀扶老人办完业务后在爱心座椅休息。不多时，朱贵莎发觉老太太脸色发白，头顶直冒冷汗，急忙上前为老太太送上热水，询问哪里不舒服？但老太太已经在不停颤抖，说不出话。恰好她老伴就在身边，一问才知道原来老太太一直都有低血糖，前不久因中风住院才出院。事态紧急，宝龙支行工作人员立刻拨打120急救电话，同时有次序地疏散人群，开辟应急通道，配合医护人员及时将老太太送往医院抢救。

为弱势群体提供便利服务，这在交行安徽省分行并不是个例。交行铜陵分行营业部为了给残疾人办理业务提供便利，从细节着手，在残疾人通道设置了紧急按钮，客户按下按钮后，附近员工会立即响应、提供帮助。

创造社会价值，勇担企业责任

近年来，在研发推广金融产品时，交行安徽省分行也始终将创造社会价值、体现企业担当放在首位，尤其重视向金融薄弱领域的倾斜。据了解，该行聚焦乡村振兴、强化定点帮扶，今年以来共选派11名干部驻村定点帮扶，同时在分行食堂、书吧等处设立农产品销售专区，为帮扶村带货30余万元，该行三季度末乡村振兴贷款较年初净增近44亿元。

交行安徽省分行在日常服务中特别注重聚焦“一老一少”，针对老年人群体提供适老金融服务，创新推出长图文、方言版音视频等内容，开展以理性投资、防诈防骗为重点的金融知识宣传，16家网点获人行颁授“长春花”适老特色网点服务品牌；同时针对青少年群体，走进校园开展金融知识宣讲。

作为“千佳网点”，交行铜陵分行营业部更是将创造社会价值的宗旨落到实处，该营业部把银行柜台延伸至学校、企业和居民社区，组建延伸服务小分队，借助先进的手持终端，为客户提供零距离延伸服务，上门办理开卡、激活、网银开通等业务。针对防范电信诈骗，交行铜陵分行营业部还在网点内多处位置张贴风险提示，让客户时刻留意，保证资金安全。

“服务文化”的建立非一朝一夕之功，“千佳网点”称号是荣誉和肯定，也是要求和动力。交通银行安徽省分行相关负责人表示，下一步，该行将持续聚焦“办实事、求实效”，在履行社会责任中凸显担当，在提供优质服务中彰显温度，让“佳服务、交给你”的服务品牌深入人心。（胡雨松）

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