人民网北京12月14日电 （记者车柯蒙）中国汽车工业协会日前发布的数据显示，今年1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍。

当前，新能源汽车市场渗透率继续创新高，但续航、充电和安全问题仍在某种程度上影响其消费信心。近日，数据机构J.D. Power（君迪）与懂车帝联合发布冬季新能源汽车用户调研报告显示，无论是新能源车主还是潜在购买者，都对冬季续航表示了极大担忧。

实际行驶里程低于官方数据是造成续航焦虑的主要原因。本次调研共收集有效样本4330份，近半车主从未开到过官方续航里程，尤其在冬季，续航受温度影响极大。

报告指出，当气温低于10℃时，新能源车的续航和电池问题开始集中出现，车辆启动动力不足、剩余里程突然下降、充电变慢等最为常见。此外，空调是冬季续航的主要“杀手”，多数人认为低温情况下暖风无法持续保持理想温度。

调研中用户普遍表示，冷车启动行驶的前5到10公里、电量低于50%后续航下降明显加快。在电量骤减的情况下，必须提前充电才能避免焦虑。而在充电时，-9℃~10℃是影响充电速度最常见的场景，即便有快充，41%的车主也认为“并不快”。

与此同时，刹车制动能力同样是用户冬季比较关心的问题。部分新能源车主对单踏板模式容易误操作表示了担忧：“单踏板模式下驾驶者不熟悉制动方式，易把动能回收当做刹车使用，紧急情况下造成误操作。”

J.D. Power（君迪）中国区汽车数字化用户体验总监裴林表示，不论是新能源车主还是潜在购车人群，对于新能源车的首要顾虑仍集中在续航和充电上，尤其电池不抗冻导致的续航缩水需引起行业警惕。未来几年，电池方面的技术进步与迭代仍将是汽车行业的重点突破方向，特别是增强冬季常见温度（-10℃到10℃）场景下的车辆续航能力。各大车企需以消费者的实际体验为基点，提升不同场景下新能源车的“适应性”，进而推动整个行业更好地发展。

目前，我国新能源车普遍采用NEDC（新标欧洲循环测试）工况续航标准，因未考虑驾驶习惯、车载电器使用、动能回收等实际情况，续航缩水较为普遍。不少受访者也建议，应该有更多元客观的实际续航测试，为用户提供不同场景下的使用参考，增加对各品牌新能源车的真实了解。

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