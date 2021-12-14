人民网记者 车柯蒙

关税总水平由15.3%降至7.4%，远低于大部分发展中国家；开放120多个市场准入部门，超过发达国家平均承诺数量；推出130余项相关改革，连续多年成全球营商环境改善幅度最大经济体之一……

2021年12月11日，中国正式加入世界贸易组织20周年。20年来，中国全面履行入世承诺，不断扩大开放，以自身稳健发展成为世界经济增长的“动力源”和“稳定器”。

与此同时，我国深化改革国内税制，出台了一系列顺应入世需要的税收政策，为中国乃至世界经济发展，贡献了税务力量。

税制改革进入快车道 税收负担持续下降

记者梳理发现，20年来，我国税制改革主要从降低税负和公平负担两方面稳步推进。

2001年至2012年，降低税负主要体现在以减轻纳税人负担为特征的增值税转型、提高个人所得税起征点等方面；公平负担则主要体现在统一了内外资企业税费制度。这11年里，“内外有别”的税收制度最终走向了统一。

党的十八大以来，税制改革步伐更快。税收法定原则有序落地，增值税制度逐步完善，个人所得税改革稳步推进，资源税改革全面实施，环境保护税顺利开征……

在中国社科院副院长高培勇看来，新一轮税制改革与以往都不一样。尤其是党的十八届三中全会，为深化财税体制改革擘画了路线图。

近年来，减税降费成为我国税制改革的主基调。无论是新税种的出台，还是原有税种的改革，主旋律都是为了制度性降低市场主体的税费负担。与此同时，还对境外投资者从中国境内居民企业分配利润，用于境内直接投资的，实行了递延纳税即暂不征收预提所得税的优惠政策，进一步坚定了境外投资者在华投资的信心。

“一方面，多税种改革切实降低了名义税率；另一方面，大规模减税降费明显降低了宏观税负。”今年10月，国家税务总局局长王军在接受媒体采访时介绍，“十三五”时期，我国新增减税降费合计超过7.6万亿元，其中减税4.6万亿元，带动宏观税负由2015年的18.13%，降至2020年的15.2%，降低近3个百分点。

征管改革有序推进 税收现代化全面提速

6月1日，河北雄安新区税务局5G智慧办税服务厅正式投入使用。国家税务总局供图

从手工操作到“上机”“上网”，从“经验管税”跃升至“以票管税”“以数治税”……近年来，我国税收现代化发展全面提速。

20年来，与税制改革相适应，借助信息化手段，中国税务部门持续推动税收征管方式、流程等领域的改革，实现征管效能倍增，为内外资纳税人带来了全新的办税体验。

2013年11月，党的十八届三中全会吹响全面深化改革的号角。顺应时代发展的浪潮，税收征管体制改革奔涌向前，迄今已历经三次重大变革，税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用日益凸显。

2015年12月，中办、国办印发《深化国税、地税征管体制改革方案》，推进国税地税“合作”，推动服务深度融合、执法适度整合、信息高度聚合；

2018年，省级及以下国地税机构“合并”，当年7月中办、国办印发《国税地税征管体制改革方案》，推动构建优化高效统一的征管体系；

今年3月，中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，提出实现税收征管业务流程、制度规范、信息技术、数据要素、岗责体系的一体化融合升级，其特征也被概括为“合成”。

从合作、合并到合成，税收征管改革按照新时代税收现代化建设总目标，坚持顶层设计循序渐进，并深入推进。尤其是“十三五”时期，税务部门坚定不移地走科技兴税之路，持续深化税收大数据应用，使得纳税人缴费人获得感持续增强。

“放管服”改革不断深化 纳税人满意度大幅提升

在江苏，税务干部来到当地企业，了解企业的生产经营情况，并送上最新的税费优惠政策。国家税务总局供图

税务部门是与人民群众打交道最多、频度最高、联系最紧密的窗口单位之一，服务着几千万企业纳税人、数亿自然人纳税人和十亿多缴费人。

20年来，“中国税收服务越来越好”，不但是国内企业的感受，也成为外资企业和外商的普遍感受。

“对近年来中国税收营商环境的持续优化，我们外企同样很有体会。”日立建机（中国）有限公司财务本部本部长田中克明告诉记者，“中国的‘放管服’改革让很多税务事项从审批制变成备案制，流程更加透明，税企交流更加畅通，大幅提升了企业的获得感。”

党的十八大以来，税务部门从更高站位科学设计改革的制度办法和具体举措，深入推进简政放权、放管结合、优化服务。特别是自2014年至今连续8年开展“便民办税春风行动”，努力打造负担更轻、办税更快、服务更好、环境更优的税收营商环境。

“十三五”期间，国家税务总局先后取消26种涉税文书报表、60项税务证明事项，对符合规定的增值税纳税人年申报增值税次数由12次简并为4次，税务行政审批事项减少93%，纳税人报税资料压减50%，年度纳税时间压减超过57.5%……

今年以来，税费申报表在数据共享、表单整合、税种联动等方面继续优化。在今年举办的“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”中，税务部门又推出合并申报等100条便民措施。

“减”，正是为了更好地“加”，加服务水平，加服务质效，让在中国大地上的所有纳税人缴费人，都能实实在在提升获得感。

(责编：罗知之、高雷)