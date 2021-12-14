人民网记者 余璐

两千年古堰，八百里青城。古人以“功在当代、利在千秋”的豪迈，为都江堰人民留下丰厚的遗产。如今，让天更蓝、地更绿、水更清，守护好一江碧水，是新时代都江堰人的使命。

都江堰市位于成都平原西北边缘岷江出山口处，水系发达，有岷江干流主河道47公里，蒲阳河、柏条河、走马河、徐堰河等省管河道131.6公里，味江河、白沙河、龙溪河等13条山溪河道197.72公里，支渠以下渠道3798公里。

近年来，都江堰市以河湖长制为抓手，将水生态治理和水污染防治作为重点，推进岷江、沱江、锦江三大流域都江堰段水质不断提升，绘就了一幅人水和谐的美丽画卷。

建立河长制长效机制 打造“水清岸绿景美”水环境

矗立在城区河流旁的“河长制公示牌”。水利部供图

都江堰市因堰而起，因水而兴。如何让一江水永远碧绿，都江堰人民以创新实践回答时代之问。

都江堰市水务局党组书记、局长游强表示，近年来，都江堰市依托河长制管理，设置市级河长4名和镇、村级河长153名，片区河道警长6名，巡河队员115名，构建“河长+警长+护河员”管理体系，联动推进流域综合整治。

“自2017年全面实行河长制管理工作以来，都江堰市积极创新水生态旅游检察模式，挂牌成立生态旅游检察联络室，成为全国首个在县级河长办挂牌成立的联络室，拉开了协同推进‘长江流域岷江水源’生态环境管理保护的帷幕。”游强介绍说。

据介绍，都江堰市不断提升河道信息化、智能化管理水平和河长履职水平，将河长制管理工作纳入目标管理，强化监督检查和考核评估，完善督导检查机制，并通过聘请社会监督员，建立联合验收检查组，开展检查考评。2018年5月以来，锦江流域内河长依托“成都E河长”APP累计巡河5.875万人次，处置问题744个。

此外，都江堰市不断完善制度建设，制定《都江堰市沱江、锦江、金马河流域水生态综合治理工作实施方案》《都江堰市重拳治水工作方案》《都江堰市河长制湖长制管理年度工作要点》《都江堰市全面落实基层河长履职行动方案》等系列文件，为水生态治理工作提供制度保障。

“如今，经过系统治理与严格监管，锦江流域都江堰段水质持续保持II类水质，优良水体达标率100%。”游强说。

坚持清淤保畅 使河流重现生机

青山绿水间的都江堰市。水利部供图

都江堰市山、水、林、堰、桥浑然一体，体现了“城中有水、水在城中”的布局特色。绿翠浸润的都江堰市，对河湖“四乱”从来都是零容忍。

“河流就像人的血管一样，需要清洁通畅。”游强表示，近年来，都江堰市通过实施河渠水环境治理和专项行动，推动河道水环境质量稳步提升。通过“清河行动”、河湖“清四乱”行动，实施“亮河边”工程，清除临河建筑物9.55万平方米，清理行洪障碍物13.5万立方米，清理岸线垃圾309吨，打捞河湖漂浮物214吨。此外，定期开展清掏，近三年清掏河（渠）道417公里，清除直排污水口24个，封堵整治入河排污口281处，清掏、疏通雨污管网806处。

都江堰市承担着成都平原水源涵养地的责任，其水功能区保护显得尤为重要。据了解，涉及都江堰市的水功能区有国家级一级水功能区7个、成都市级一级水功能区4个。为此，都江堰市精细化划分县级水功能区，常态化监管各类水功能区，全力做好水质、水环境和水生态管理保护。这其中，强化截污控源，尤为重要。

游强介绍道，近年来，都江堰市加强涉河建设项目、入河排污口设置审批；全域化推进污水处理，开展17座污水处理厂提标扩容，生活污水处理厂污泥无害化处置率为100%。同时，狠抓流域水生态治理，重点开展下河排污口综合治理、农村院落及城乡结合部排水管网及设施完善、干支流河道清淤、城镇生活污水收集与处理设施建设提升等整治工作。

此外，都江堰市常态化开展“散乱污”企业清理整治，持续强化养殖污染治理，落实市、镇、社区三级巡查监管机制，累计完成企业清理整治92户，全市畜禽粪污综合利用率达96%，规模养殖场粪污处理设施配套率达100%。扎实开展全域黑臭水体整治专项行动，强化已整治完成的黑臭水体的动态监管，巩固治理成果，坚持边排查边整治原则，实现“动态清零”。

依托一江碧水，如今的都江堰市迈出了美丽宜居公园城市和国际化生态旅游城市建设的脚步。都江堰市1个国控和6个成都市控考核监测断面水质达标率为100%，集中式饮用水水源优良率为100%，入选“2020中国净水百佳县市”榜首。

“一条条河流，都流向幸福的方向。守护好一江碧水，任重道远，我们将持续保护好这一方生态空间。”游强说。

(责编：罗知之、高雷)