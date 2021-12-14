人民网北京12月14日电（记者王震）据海关总署网站消息，12月13日，海关总署党委召开会议传达学习中央经济工作会议精神，从五方面贯彻落实中央经济工作会议部署任务。

在宏观政策方面，要按照稳健有效的要求，积极参与优化进出口方面税收政策，认真落实减税政策，大力推动规范和降低进出口环节涉企收费，促进助企纾困、恢复发展，同时，严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，用好每一分预算资金。

在微观政策方面，要按照提振市场主体信心的要求，对支持促进企业发展的有关措施保持连续性、稳定性，增强市场预期和信心；研究加强进出口领域的反垄断和反不正当竞争工作，强化知识产权保护，以公正监管保障公平竞争。

在结构政策方面，要按照着力畅通国民经济循环的要求，深入查找、打通海关工作领域中存在的不利于形成国内国际双循环相互促进的新发展格局的堵点，打造更有利于引进来走出去的海关政策软环境和海陆空立体化内外衔接顺畅的口岸物流通道，促进加快形成内外联通、安全高效的物流网络；支持外贸促稳提质，稳妥有序扩大初级产品、关键核心零部件进口，服务保供稳价，保障产业链供应链稳定。

在改革开放政策方面，要按照激活发展动力的要求，在确保监管到位、有效防范风险的前提下，全面深化海关各领域改革，继续优化口岸营商环境，增强企业和群众的获得感；支持自贸试验区、海南自由贸易港、综合保税区建设发展，打造高水平对外开放平台；积极支持共建“一带一路”高质量发展，全方位推进海关国际合作，大力推广“三智”合作理念和项目落地，继续深化扩大AEO国际互认，推动制度型开放，以高水平开放促进深层次改革，推动高质量发展。

在区域政策方面，要按照增强发展的平衡性协调性的要求，落实区域重大战略和区域协调发展战略，研究优化差异性的支持措施，促进东、中、西和东北地区协调发展。

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