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国家税务总局：确保各项惠企利民的税费政策不折不扣落实到位

2021年12月14日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，12月10日，国家税务总局召开党委扩大会议传达学习中央经济工作会议精神。会议指出，在我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，做好税收工作任务更重、责任更大、要求更高。税务部门要切实强化担当精神促进宏观政策稳健有效和微观政策持续激发市场主体活力，推动结构政策畅通国民经济循环和科技政策扎实落地，支持改革开放政策激活发展动力、区域政策增强发展平衡性协调性和社会政策兜住兜牢民生底线，确保各项惠企利民的税费政策不折不扣落实到位，更好地服务几千万企业纳税人、数亿自然人纳税人和十多亿缴费人。

会议强调，税务总局党委和各级税务局党委要切实在依法组织税费收入、落实减税降费政策、深化税收征管改革、严厉打击偷逃税和全面从严治党等方面持续用力、提质增效，并充分发挥税收大数据优势，密切跟进形势变化、抓住重点难点问题深入开展分析研究，注重防范和化解各方面风险，确保做到稳字当头、稳中有进。

会议要求，税务总局机关和税务系统要扎实做好岁末年初各项工作，继续深入开展好党史学习教育，在进一步加力提效上再下功夫；持续做好促进“六稳”“六保”、制造业中小微企业缓缴税费以及服务北京冬奥会、冬残奥会等各项工作；精心筹备召开好全国税务工作会议，认真做好年度工作总结，实事求是查找短板不足，科学细致谋划明年工作思路；毫不放松做好常态化疫情防控，统筹安排好走访慰问、帮扶救助、送温暖等活动，确保今年各项工作圆满收官、明年实现良好开局。

(责编：王震、高雷)

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