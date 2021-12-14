产品名称：

小度

参评奖项：

人民匠心产品奖

参评企业/产品简介：

小度是国民级人工智能科技品牌，也是百度软硬件一体化战略的重要载体。小度以小度助手（DuerOS）为核心，以硬件为重要载体，跨场景布局，旨在为大众用户提供不同场景下，更加精准、便捷、多元的智能服务。小度的使命愿景为：打造无处不在的人工智能助手服务，用人工智能让人和设备的交互更自然，让生活更简单美好。

参评理由：

长期以来，小度作为AI赋能者和创新者，不断通过自身智能产品矩阵升级迭代、与各行业伙伴生态合作等，让智能助手无处不在，无时无刻地陪伴和服务用户。以“匠心”精神服务民众。

小度于2020年12月在智能屏系列产品上推出了“长辈模式”，通过简化产品界面设计、聚合老年用户常搜索的特定内容，以及定制专属客服等产品功能“适老化”改造，让老年用户能够更加简单、顺畅的获取信息和服务。同时，小度智能屏设备还通过百度“五福AI助老计划”进驻到全国多个老年社区，让更多老人通过和小度“交流”就能轻松享受到健康管理、科学锻炼、身心舒缓、娱乐陪伴、线上点餐、家政护理等为老服务。针对越来越多的“空巢群体”以及他们在生活中可能遇到的安全隐患，2021年3月，小度智能屏推出了一对一紧急救助服务，不仅可以帮助用户在紧急时刻呼叫紧急联系人，还接入了远盟远程救援服务，有专业的救助人员24小时在线提供一对一急救指导，可协助呼叫救护车等，以一站式紧急救助方案为用户的生命安全提供保障。这一系列服务全部免费开放给用户。

针对视障群体，小度智能屏产品在今年10月进行了全面的无障碍升级，率先上线视觉辅助功能，以语音交互+读屏的创新模式清除交互盲区，让产品在每一位视障用户面前，都能够被“看清”、听清，提供更顺畅的视听体验。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)