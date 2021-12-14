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第十八届人民匠心奖

候选产品：讯飞听见APP

2021年12月14日14:26 |
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产品名称：

讯飞听见APP

参评奖项：

人民匠心产品奖

参评企业/产品简介：

科大讯飞股份有限公司成立于1999年，是智能语音和人工智能上市企业。自成立以来，一直从事智能语音、自然语言理解、计算机视觉等核心技术研究并保持了国际前沿技术水平；积极推动人工智能产品和行业应用落地，致力让机器“能听会说，能理解会思考”，用人工智能建设美好世界。2008年，公司在深圳证券交易所挂牌上市。

作为技术创新型企业，科大讯飞坚持源头核心技术创新，多次在语音识别、语音合成、机器翻译、图文识别、图像理解、阅读理解、机器推理等各项国际评测中取得佳绩。荣获“国家科技进步奖”及中国信息产业自主创新荣誉“信息产业重大技术发明奖”。

参评理由：

讯飞听见App是一款以语音转写及翻译为核心的收集应用，支持多语种录音转文字、实时翻译、远程视频会议等功能。它可以帮助你记录每一场会议的内容，让你更专注会议本身，如记录会议时不同人的重要发言、标记重点内容、演示PPT图片。等会议结束后，通过搜索轻松就可查找自己关注的发言段落文字，并通过文档和链接的方式将会议纪要发送给没有到场的人，让他们能够通过讯飞听见App回顾了解会议内容。

产品技术创新方面，讯飞听见App支持14种语言、16种专业领域的语音转写、翻译服务，经第三方检测机构评测中英文转写准确率达97.5%。支持语种有中文、英文、日语、韩语、法语、俄语、德语、意大利语、西班牙语、粤语、河南话、维吾尔语、藏语、中英混写，是职场办公会议纪要、媒体采访稿件梳理、视频课程学习字幕对照的工具。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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