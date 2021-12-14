技术名称：

统信桌面操作系统V20

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

统信软件技术有限公司（以下简称统信软件）成立于2019年11月14日，注册资本62687.5万元，总部设立在北京，同时在武汉、上海、广州、南京等地设立了运营中心、研发中心和通用软硬件适配认证中心。统信软件是以“打造中国操作系统创新生态”为使命的中国基础软件公司。公司专注于操作系统等基础软件的研发与服务，致力于为不同行业的用户提供安全稳定、智能易用的操作系统产品与解决方案，已拥有操作系统研发、行业定制、国际化、迁移和适配、交互设计、咨询服务等多方面专业人才。

参评理由：

统信桌面操作系统V20是以桌面应用场景为主，通过同源异构的方式支持四大CPU架构（AMD64、MIPS64、ARM64、SW64），并通过和CPU厂商、整机厂商的通力合作，支持七大CPU平台的笔记本、台式机、一体机和工作站，确保系统在终端设备上具备优异的性能、稳定的可靠性。统信桌面操作系统还提供了丰富的应用生态，除了自研的数十款系统应用外，用户还可以通过应用商店下载数百款来自优秀第三方软件厂商和开源社区的原生应用软件，覆盖日常办公、通讯交流、影音娱乐、设计开发等各种场景的使用需求。

统信桌面操作系统具备软硬件及外设兼容性。在硬件方面能够兼容整机厂商发布的主流型号终端设备；在软件方面，能够兼容流式、版式、电子签章等厂商发布的常用办公应用软件；在外设方面，能够兼容主流的打印机、扫描仪、高拍仪、读卡器等硬件设备。统信桌面操作系统通过对整机、终端办公应用、服务端应用和硬件外设的适配支持，对桌面应用的开发、移植和优化，以及对应用场景解决方案的构建，完全满足项目支撑、平台应用、软件开发和系统定制的需求。统信桌面操作系统主要面向于党政军、企事业单位、教育机构，以及普通的企业型用户等，着重解决用户在办公应用等场景的需求。

统信桌面操作系统实现了六个维度的统一性，主流的芯片使用统一的系统版本、统一的支撑平台、各平台的应用商店统一仓库、统一的开发接口、统一的标准规范、统一的文档。统一的设计原则和开发规范保证了跨平台用户在使用系统和应用的过程中拥有一致的操作体验。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)