技术名称：

碧桂园建筑机器人

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

碧桂园是高科技综合性企业，用科技力量为社会创造美好生活。成立博智林机器人公司，研发应用以建筑机器人、新型装配式建筑、BIM技术为核心的智能建造体系，努力实现安全、质量、时间和效益的结合，引领建筑行业变革。成立千玺机器人公司，打造机器人餐厅，提供好吃、卫生、营养、健康、实惠的美食，创造全新的餐饮体验。成立农业公司，用先进的无人化装备发展大农业。成立碧优选公司，组织农民开发种养殖基地，搭建城乡商业桥梁，把丰富、安全、好吃、实惠的产品从田间地头直接带到城市社区。

参评理由：

成立于2018年7月的碧桂园集团全资子公司广东博智林机器人有限公司（以下简称博智林），集中力量研发、生产及应用建筑机器人，推进应用新型装配式建筑体系，同时以BIM（建筑信息模型）数字化技术为基础构建建筑产业互联网平台，创新运用新型施工组织方式，将自主研发的建筑机器人大规模、系统性地应用于建筑施工大部分环节，让机器人像人类一样智慧地工作，实现兼顾效率、质量、安全、环保、成本等要素的精益建造；成立千玺机器人公司，打造机器人餐厅，向社会提供好吃、卫生、营养、健康、实惠的美食，创造全新的餐饮体验；成立农业公司，用先进的无人化装备发展大农业，提升农业生产效率、粮食产量和品质，助力解决世界粮食问题；成立碧优选公司，组织农民开发种养殖基地，搭建城乡商业桥梁，把丰富、安全、好吃、实惠的产品从田间地头直接带到城市社区，服务每一个中国家庭的幸福生活。

截至2021年11月底，博智林在研建筑机器人46款，已递交专利有效申请3461项，获授权1640项。在关键领域拥有一批自主核心技术。目前博智林已形成混凝土施工、混凝土修整、砌砖抹灰、内墙装饰等12个建筑机器人产品线，其中绝大多数机器人可同时适用于现浇混凝土工艺与装配式建筑施工。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)