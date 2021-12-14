人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>第十八届人民匠心奖>>匠心技术奖

第十八届人民匠心奖

候选技术：碧桂园建筑机器人

2021年12月14日15:02 |
小字号

技术名称：

碧桂园建筑机器人

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

碧桂园是高科技综合性企业，用科技力量为社会创造美好生活。成立博智林机器人公司，研发应用以建筑机器人、新型装配式建筑、BIM技术为核心的智能建造体系，努力实现安全、质量、时间和效益的结合，引领建筑行业变革。成立千玺机器人公司，打造机器人餐厅，提供好吃、卫生、营养、健康、实惠的美食，创造全新的餐饮体验。成立农业公司，用先进的无人化装备发展大农业。成立碧优选公司，组织农民开发种养殖基地，搭建城乡商业桥梁，把丰富、安全、好吃、实惠的产品从田间地头直接带到城市社区。

参评理由：

成立于2018年7月的碧桂园集团全资子公司广东博智林机器人有限公司（以下简称博智林），集中力量研发、生产及应用建筑机器人，推进应用新型装配式建筑体系，同时以BIM（建筑信息模型）数字化技术为基础构建建筑产业互联网平台，创新运用新型施工组织方式，将自主研发的建筑机器人大规模、系统性地应用于建筑施工大部分环节，让机器人像人类一样智慧地工作，实现兼顾效率、质量、安全、环保、成本等要素的精益建造；成立千玺机器人公司，打造机器人餐厅，向社会提供好吃、卫生、营养、健康、实惠的美食，创造全新的餐饮体验；成立农业公司，用先进的无人化装备发展大农业，提升农业生产效率、粮食产量和品质，助力解决世界粮食问题；成立碧优选公司，组织农民开发种养殖基地，搭建城乡商业桥梁，把丰富、安全、好吃、实惠的产品从田间地头直接带到城市社区，服务每一个中国家庭的幸福生活。

截至2021年11月底，博智林在研建筑机器人46款，已递交专利有效申请3461项，获授权1640项。在关键领域拥有一批自主核心技术。目前博智林已形成混凝土施工、混凝土修整、砌砖抹灰、内墙装饰等12个建筑机器人产品线，其中绝大多数机器人可同时适用于现浇混凝土工艺与装配式建筑施工。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
专家热议上市公司高质量发展：加强公司治理 提升质量效益
　　人民网北京12月14日电 （记者任妍）上市公司高质量发展是资本市场可持续发展的重要基石。当前，提高上市公司质量，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，已成为各界关注的重点问题。…
工信部组织开展工业领域数据安全管理试点工作
　　人民网北京12月14日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部近期组织开展工业领域数据安全管理试点工作，旨在遴选一批示范企业、优秀产品和典型解决方案，形成可复制可推广的管理模式，促进提升行业数据安全保护水平。 据了解，试点内容分为必选和可选两部分。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部