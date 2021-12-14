服务名称：

临海城投智慧党建平台

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

临海市城投集团是经临海市政府批准设立的集城市建设与社会事业发展等领域于一体的国有独资公司，成立于2017年9月11日。主要承担重大城市基础设施和城市发展项目以及文化、卫生、教育、体育等项目的投融资、建设、经营与管理等职责。

参评理由：

临海城投智慧党建平台以“践初心”为主题，打造“一体三化五立”的党建新格局。一体：一个体系，党建工作遵循“聚焦发展抓党建，抓好党建促发展”这一核心目标，着眼于构建改革发展党建一体化推进的工作格局。三化：党建文化引领、廉政文化护航、企业文化为帆，发挥把方向、强定力、增动力的作用，实现党建文化、廉政文化、企业文化“三化”融合共促发展。五立：通过大力开展立心工程、立制工程、立业工程、立形工程与立身工程等五大工程，提升党建工作成效。最终形成一个体系、三化同行、五立赋能的党建系统工程。同时，“互联网+”智慧党建服务管理新模式，打造集党务管理、业务融合、党员攻坚、服务管理于一体的智慧党建平台，推动基层党建信息化创新提质。

智慧党建平台覆盖党建业务全流程 ，包含40+业务功能模块，涵盖“宣传、 管理、教育、服务、沟通、决策、考核” 等功能。管理平台由PC端和移动端两部分组成：在PC端，开通党建综合服务专题页面，将党建风采、党务公开、党建应用、党的各项工作、考核排名、党员学习等功能汇总集中显示，建立党组织和党员之间沟通交流、教育学习、参与党组织活动的平台；移动端功能覆盖各类党务应用模块的发起、审核、 审批、发布等，满足各级管理员开展各类党内统计工作的管理需求，实现平台的整体设置（包括系统设置、管理员权限设置等）。

内容方面，热点盘点板块汇总全国党建相关信息，通过大数据分析能力，自动推送党建热词、热点资讯，帮助党员及时了解当前党建热点；组织动态板块展示入驻党组织的党建资讯，方便党员及时了解所在党组织的信息；云党课为公开课，提供免费的党建视频课程，并将陆续策划推出“讲党课”“优秀党建案例”等专题课程;组织学习为个性化定制课程，并实现视频学习统计、学习排名、在线答题等功能。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)