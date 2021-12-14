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第十八届人民匠心奖

候选品牌：浪潮集团

2021年12月14日08:25 |
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企业名称：

浪潮集团

参评奖项：

人民匠心品牌奖

参评单位简介：

浪潮集团是云计算、大数据服务商，旗下拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际三家上市公司，业务涵盖云计算、大数据、人工智能、工业互联网、5G等。浪潮始终坚持创新驱动发展战略。浪潮致力于成为世界一流的新一代信息技术产业龙头企业，经济社会数字化转型的优秀服务商，新型基础设施建设的骨干企业。

参评理由：

浪潮作为新一代信息技术企业，一直把ESG理念全面融入企业的运营发展，切实履行社会责任，围绕“科技助力绿色发展”的理念，全力打造绿色数字基建，用数字技术助力千行百业向低碳转型，通过持续科技创新，形成绿色低碳发展模式，促进数字经济与绿色经济协调发展。

在内部运营上，浪潮推动绿色生产、推行绿色办公、建设绿色园区，积极探索构建低碳和清洁方式，创造低碳运营环境。在对外赋能上，浪潮以绿色数据中心、低碳云、工业互联网构筑绿色数字基建，以数字技术赋能各行业节能降碳，为经济社会发展提供绿色数字底座。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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