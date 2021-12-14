企业名称：

厦门呼博仕环境工程产业股份有限公司

参评奖项：

人民匠心品牌奖

参评单位简介：

BRI呼博士是一家全产业链创新、集科研、生产、销售和服务于一体的综合性健康呼吸品牌，品牌隶属于厦门呼博仕环境工程产业股份有限公司，创立于2000年。BRI呼博士始终专注品质、持续创新、倡导环保，为消费者提供专业的健康呼吸解决方案，产品涵盖：杀毒新风系统、空气净化器、加湿器、暖风机、风扇等产品。BRI呼博士作为呼博仕企业发展战略“打造健康生态系统”核心环节之一，科研投入不设上限，不断增加顶尖核心、科研人员，形成了矩阵式四大研发中心：佛山、深圳、厦门、广州。2013年BRI呼博士与广州呼研所签署《产学研战略合作协议》，并联合研发猎毒胶囊技术，应用于健康呼吸产品，保障国民的人居呼吸健康。

历经20多年的积累和沉淀，BRI呼博士现已拥有7.6万㎡的现代化制造厂房，核心科研技术人员近200人，拥有12个不同领域的核心技术实验测试室，68套试验设备，219项测试内容，符合全球17个检测标准，100多项杀毒检测认证，近200项专利技术，年产规模超1000万套，业务遍及全球60多个国家与地区。

参评理由：

BRI呼博士专注杀毒新风20年，致力于保障国民人居呼吸健康。多年来BRI呼博士坚持走自主研发道路，与广州呼研所强强联合，攻克杀毒新风技术壁垒，创立集GERMAGIC猎毒微胶囊滤膜和H12级高效HEPA滤网于一体的猎毒胶囊技术，并运用到新风产品，推出一款能做到将室内空气中的甲型流感病毒等杀毒净化率达到99.9%的杀毒新风系统，为消费者带来更加健康和谐的室内呼吸体验。

BRI呼博士不断进行科研创新，以此塑造品牌核心竞争力。研发团队根据空气动力学进行无数次定制改良，45片扇叶斜角精准到0.01°，减少气流阻力，使产品整机净化率加快15%。BRI呼博士新风系统在传统的交换芯上升级，采用石墨烯新风膜，有效地避免了性能衰减的现象，将传统的新风膜材的使用寿命从3年延长至10年以上，整体能量回收率也从70%提升至85%，节能效果显著。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)