企业名称：

中华联合保险集团股份有限公司

参评奖项：

人民匠心品牌奖

参评单位简介：

中华保险，全称为中华联合保险集团股份有限公司，始创于1986年7月15日。截至2020年12月底，中华保险注册资本金为153.1亿元，总资产为811.61亿元，经营区域基本覆盖全国，营业网点超过2600个，员工近5万人。集团公司旗下设有中华联合财产保险股份有限公司、中华联合人寿保险股份有限公司、万联电子商务股份有限公司、农联中鑫科技股份有限公司，正在申请筹建资产管理公司、农险公司。中华保险坚持“服务国家、服务三农、服务民生，全心全意为人民群众提供保险保障”的初心使命，一切以客户为中心，以科技、保险、投资为驱动，致力于打造客户满意、员工获益、股东放心、社会认可的高质量、有价值的现代金融保险集团。

参评理由：

矢志不渝服务国家发展。中华保险广泛参与国家重点项目建设，为航空航天、轨道交通、水利工程、核电项目等提供风险保障；全力服务“一带一路”，参与海外项目100多个，提供风险保障近1000亿元；服务国家粮食生产安全，大力推进农业保险，自2007年累计为3.12亿户次农户提供2.8万亿元农业风险保障；积极服务健康中国战略，开办各类意外伤害和健康保险，累计为1.8亿人次提供近40万亿元风险保障。

积极服务乡村振兴。2021年8月发布《中华保险服务乡村振兴战略行动计划》，加大三农领域的资源投入力度、产品与服务创新力度、业务支持力度，构建“农业+保险”生态圈，将公司三农保险业务的占比由20%提升到25%（在综合性保险公司中三农保险业务占比名列前茅），全面提升公司服务乡村振兴贡献度，落实“五个一工程”目标。

切实履行社会责任。中华保险始终心系公益事业，打造了“大手牵小手，安全共'童'行”等多个公益品牌；近年来累计派驻上百名专职扶贫干部担任第一书记或驻村干部；通过创新保障模式和服务方式，深度参与脱贫攻坚工作，以保险产品为切入点，累计开发150余类扶贫专属产品，为970万户次建档立卡贫困户提供风险保障达4700亿元；因地制宜开创一批保险扶贫典型案例模式；积极应对农业自然灾害和疫情，2014年新疆特大风灾赔付6.55亿元、2017年内蒙古重大干旱赔付2.16亿元、2019年非洲猪瘟疫情超赔近10亿元等案例入选保险行业典型案例；2020年新冠肺炎疫情期间，中华保险向抗疫前线工作人员捐赠了数亿元保险保障，同时积极组织捐款捐物。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)