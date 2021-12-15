技术名称：

瓦里安医疗人工智能个体化精准放疗技术

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

瓦里安医疗系统创立于1948年，总部位于美国加州帕洛阿托，是诞生于硅谷的高科技医疗公司。在成长的70多年历程中，瓦里安始终引领癌症放射治疗技术的发展，每年支持全球临床合作伙伴为超过四百万肿瘤患者提供治疗。

瓦里安医疗于1983年进入中国，2007年在北京经济技术开发区建立大中华区总部及中国工厂，2008年在北京设立了放疗人才培训中心。中国是瓦里安全球第二大单一市场国，也是瓦里安全球最全产业线研发和生产基地。瓦里安医疗在中国35家大学附属医院、所有省级肿瘤中心和为数众多的综合医院安装超过约1000台瓦里安直线加速器，每年为70万中国患者提供肿瘤放射治疗。

参评理由：

在第四届进博会，瓦里安推出人工智能高度自动化无接触癌症放疗中心。

个体化精准放疗：该中心能为癌症患者提供15分钟内完成的高效个体化精准放疗，精准追踪不断变化的肿瘤靶区实现跟随式个体化精准打击，从而实时监测肿瘤的变化，在线调整治疗方案，能够大幅降低正常器官的毒性，将剂量进一步聚焦肿瘤，提高患者的治疗效果。

人工智能：该中心聚集全球临床智慧助力该人工智能癌症放疗解决方案的实现，基于38家国际顶级癌症中心全癌种的治疗经验和数据，打通人工智能技术在放疗全流程的首次商业化应用。每日生成虚拟CT/MR/PET融合影像，基于AI的自动靶区勾画、自动计划设计、放射剂量预测等，仅在15分钟即可在线完成传统10小时才能完成的精准放疗工作，为癌症放疗提供从解剖层面、功能层面到分子层面多维度信息。

无接触治疗：在疫情反复的情况下，基于人脸识别、掌静脉识别技术，可视化辅助摆位、光学体表影像追踪,以及机器人消毒院感管理技术等，为患者创造全流程无接触的安全诊疗环境，实现癌症高度自动化的无接触放射治疗服务。

绿色低碳环保设计：该中心基于绿色低碳设计理念，其能耗较传统放疗设备降低低86%。

Ethos 实现癌症“个体化”治疗的三大关键技术：多模态影像决策支持能够聚合每一位患者的所有诊断影像（MR，PET, CT）和高软组织分辨力的iCBCT影像，共同为治疗方案的动态调整提供决策支持；人工智能技术驱动以前沿的深度学习和机器学习技术，实现治疗方案的自动化设计（器官轮廓勾画和计划设计）；15分钟治疗时间窗通过各组件的无缝衔接、自动化技术，完成一个典型治疗全程所需时间缩短至15分钟。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)