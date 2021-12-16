人民网北京12月16日电 （记者王连香）今日，交通运输部就海事“四化”建设举行专题新闻发布会。交通运输部海事局局长曹德胜表示，交通运输部自提出推进“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系建设以来，海事局加快推进构建“多维感知、高效协同、智能处置、优质服务”的现代化、智能化水上交通动态管控新格局。目前，海事局从海区、直属局和分支海事局辖区三个维度部署开展试点工作，已形成相关经验和做法。

一是在海区维度方面，上海海事局牵头区域水上“大交管”建设，试行东海区域一体化交通管理。东海海区是我国三大海区之一，在区域协调上，与江苏、浙江海事局共享交界水域雷达站信号，先行尝试好望角型船进出长江“直进直靠、直离直出”。在远海感知上，通过雷达、船舶自动识别系统、船舶远程识别与跟踪系统、视频监控系统等信息源的融合，辅以大型海事巡逻船、飞行器等巡航手段，初步实现中远海水域的动态感知。在交通管控上，实施了吴淞、洋山船舶交通管理系统覆盖水域“一次性船位报告”和黄浦江水域一体化交通组织。创造性地提出了黄浦江“保峰控流、错峰分流”管理理念，有效改善了黄浦江的通航秩序，事故险情率下降44.5%。

二是在直属海事局辖区维度，浙江海事局以“浙江海上智控平台”建设为载体，形成了海上突发事件应急处置中心、现场综合执法指挥协调中心、信息流转处理中心、海上交通运行监控中心、分析研判和辅助决策中心以及海事形象展示窗口的“五中心一窗口”水上大交管动态指挥中枢的建设。江苏海事局推动构建了“港航一体、江河联通、江海联动、片区协同”的江河海一体化全要素水上“大交管”体系，建立了以分支局水上交通管理中心为中枢、海事处快速反应处置中心为支点、现场快速反应执法单元为具体实施载体的水上“大交管”运行模式。

三是在分支局辖区维度，宁波海事局在推动机制改革的基础上，率先实现指挥中心与交管中心实质性合署办公，实施“直通指令”任务管理机制，打破了业务分块管理模式。在数字化改革上，开发建设运用了“深蓝智享”平台，实现智能化查违纠违、应急突处、风控研判。在保障港口及海运高效畅通上，开展宁波舟山港核心港区船舶交通组织一体化管理，推动船舶准点率和通航效率大幅提升，其中进港船舶引航登轮15分钟准点率超过96%，高峰时段通行效率提升33%，交通管制解除后疏港效率提升25%。

下一步，交通运输部海事局将在试点工作基础上，总结形成可复制可推广的经验做法，逐步在全国推进实施。

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