人民网北京12月16日电 （申佳平）今日，国家发展改革委召开12月例行新闻发布会，国家发展改革委政研室副主任兼发改委新闻发言人孟玮针对“两节”期间保供稳价、明年春耕用肥情况、完善煤炭市场价格形成机制等多个民生热点问题进行回应。

当前我国物价水平如何？

孟玮表示，今年以来，受疫情反复、宽松政策、供给瓶颈等多方面因素影响，全球物价水平明显上行，许多经济体CPI、PPI升至多年高位甚至创历史新高。我国经济已深度融入全球经济，物价走势客观上会受到外部因素影响，特别是前期国际大宗商品价格上涨推动我国PPI一度快速上行。但总体看，我国物价水平保持在合理区间。

从近日公布的统计数据看，11月份，我国CPI、核心CPI同比分别上涨2.3%和1.2%，1-11月份平均分别上涨0.9%和0.8%，涨幅远低于全球主要经济体；随着部分前期价格上涨过快的能源、原材料供应偏紧局面逐步得到缓解，PPI环比涨幅由上月2.5%大幅收窄至零，同比涨幅收窄0.6个百分点。

“两节”将至，重要民生商品供应是否有保障？

孟玮表示，从市场情况看，重要民生商品供给充裕、价格基本稳定。今年粮食产量再创新高，生猪和猪肉供应充足，冬菜开始大量上市也推动了前期上涨的蔬菜价格出现回落。从各地工作进展情况看，保供稳价工作扎实有力。特别是各大中城市普遍充实了小包装成品粮油，加大猪肉、北方冬春蔬菜等储备，做到了“库里有货”。

孟玮指出，总体判断，“两节”期间重要民生商品供应有保障，价格将保持平稳运行。

下一步，国家发展改革委将加强重要民生商品市场价格监测和预警，指导各地稳定生产、充实商品储备、加强产销衔接、做好应急预案，根据市场形势变化及时采取储备投放、平价销售、畅通调运配送等有力措施，为“两节”期间价格的平稳运行，为广大群众民生消费提供更加有力的保障。

明年春耕农民用肥是否有保障？

孟玮表示，今年以来，国内化肥市场价格波动走高，对保护农民种粮积极性、维护国家粮食安全造成一定影响。国家发展改革委会同相关部门和单位在前期出台的一系列化肥保供稳价政策的基础上，近期又陆续印发了两个《通知》，部署有关方面全力做好化肥生产用煤用电用气保障，并组建了工作专班，主动帮助重点化肥生产企业协调解决影响生产的困难和问题，保障化肥生产企业开足马力生产。

根据调度情况，近期化肥生产总体正常，市场价格出现回落。以尿素为例，12月第2周，尿素产量同比增加10.5%，尿素平均批发价格较11月初的年内高点下跌14.3%。此前虽然部分地区个别时段煤炭、电力等供应出现紧张，但对尿素等化肥正常生产影响总体有限。

“随着保障化肥生产用煤用电用气、针对性保障重点企业开工等系列措施的落地实施，相信化肥生产要素供给将得到加强，化肥企业生产面临的突出困难和问题将得到有效缓解，明年春耕农业用肥供应将得到进一步保障。”孟玮说。

完善煤炭市场价格形成机制进展如何？

孟玮介绍，近期，国家发展改革委价格司赴煤电企业开展专题调研，召开煤电企业座谈会，广泛听取企业意见建议，研究完善煤炭市场价格形成机制。调研中，与会企业普遍表示，煤炭和煤电产业存在较为稳定的产销关系，从多年市场运行规律看，煤炭价格客观上存在一个合理区间，当煤炭价格在合理区间运行时，煤炭生产、流通、消费能够保持基本平稳，煤、电上下游产业能够实现较好协同发展；希望国家尽快研究出台相关政策，综合采取市场化、法治化措施，引导煤炭价格在合理区间运行，促进煤、电价格通过市场化方式有效联动。

“我国能源资源禀赋以煤为主，进一步完善煤炭市场价格形成机制，对推动煤电上下游协调发展、保障能源安全稳定供应具有重要意义，而且当前也具备有利条件。”孟玮强调，从上游看，经过多年供给侧结构性改革，煤炭产销格局发生深刻变化，超过70%的产量和跨省外调量集中于晋陕蒙3省区，有利于通过抓住主要产区、重点企业，构建规范的煤炭市场价格形成机制。从下游看，近期，通过进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革，建立起了“能涨能跌”的市场化电价机制，为煤、电价格通过市场化方式有效联动创造了条件。经历了前一个阶段煤炭价格非正常上涨，各方面也期盼进一步完善煤炭市场价格形成机制。

(责编：申佳平、高雷)