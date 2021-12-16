人民网北京12月16日电 （申佳平）在国家发展改革委今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任兼发改委新闻发言人孟玮表示，中老铁路通车后，通过与泰国米轨相连接，泛亚铁路中通道初步打通，中南半岛国家可通过中老铁路到达中国市场，通过中欧班列可进一步抵达欧洲市场。

孟玮介绍，中老铁路建设受到两国领导人高度重视。自2015年底该项目奠基以来，中老双方克服疫情困难，扎实推进项目建设。今年12月3日，中老铁路正式建成通车。中老铁路的开通运营，是共建“一带一路”实打实的成就，是中国以更开放的姿态与世界分享发展机遇的典范，对推动中老命运共同体建设不断走深走实、促进区域内国家互联互通具有里程碑意义。

孟玮指出，中老铁路通车后，将促进区域国家之间交通基础设施进一步联通，提升相互之间经贸合作水平，降低流通成本，提高流通效率，推动区域经济在疫后复苏发展。

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