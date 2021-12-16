12月15日，海尔智家董事会批准拟向全资子公司青岛海尔智慧生活电器有限公司（以下简称“生活电器公司”）增资35亿元，并成立智慧生活家电产业平台的决议。

据了解，海尔智家成立以生活电器公司为主体的智慧生活家电产业平台，并将其提升至与冰洗业务同级的一级战略单元。35亿元的增资主要用于智慧生活家电产品的研发、制造、销售、服务，以及数字化运营能力、人才团队的建设。同时，生活电器公司将从清洁产品、新兴厨房产品、智能家居产品和其他新兴网器切入，为用户提供全屋清洁、健康烹饪、舒适环境和智慧护理的场景解决方案。

海尔智家相关负责人介绍，新成立的海尔智慧生活家电产业平台，将共享海尔智家的研发、品牌、营销、服务等多方面的优势资源，从而实现用极小的投入获得最大的产出。而对于海尔智家来说，新产业平台与现有业务形成互补，助力三翼鸟场景品牌发展，加速智慧家庭战略的落地，并进一步打开上升空间。

该负责人还提出，基于自身对智慧家庭的探索，以及广阔的行业前景，海尔智家决心发力生活家电市场。首先，向生活电器公司增资35亿元。除了增强公司的资本实力外，此次增资还将用于吸引行业内的优秀人才，加速生活家电类产品的创新研发等。其次，将利用现有资源，为生活电器公司提供通用技术研发、营销网络、数字化运营的支持，同时还能实现大家电与生活家电新产品的协同。此外，在海尔智家董事会的鼎力支持下，智慧生活家电产业平台成为与公司强势产业平台冰洗平台同级的一级战略单元。

(责编：董童、李源)