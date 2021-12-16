原标题：中国人寿绿色投资存量规模突破3500亿元

据中国人寿消息，作为金融央企，中国人寿围绕“双碳”战略目标，主动全面践行ESG投资理念，把绿色投资作为抢抓先机、开启新局的重要抓手，充分发挥保险资金优势，为战略性新兴产业、低碳节能产业、清洁生产产业、清洁能源和可再生能源产业等提供长期稳定的资金支持，助推实体经济向绿色转型，为服务构建新发展格局、推动高质量发展积极贡献力量。截至目前，中国人寿绿色投资存量规模突破3500亿元。

在清洁能源领域投资方面，已明确把清洁能源作为重点配置的核心资产，加大配置并长期持有，特别是对核电、水电、风电、光伏、新能源等上游制造企业进行了重点布局。一批兼具生态效益和投资回报的优质项目，正逐步成为支撑未来高质量发展的“绿色引擎”。例如，中国人寿与华能集团合作成立首支百亿元清洁能源投资基金、与国家电投携手出资设立清洁能源基金，两支股权基金决策规模已超120亿元，特别是与国家电投联合推进的国家级清洁能源项目，建成投产后可向京津冀地区输送绿色电力，有效保障2022年北京冬奥会绿色用能需求；投资国内首支经绿色认证的绿色低碳产业投资基金，基金所投项目预计每年可节约103余万吨标准煤，协同二氧化碳减排量近25万吨；对国家电投旗下公司中电投核电增资80亿元，助力企业降负债去杠杆，促进国家电投核电业务可持续发展；向中国能建集团旗下的锡林郭勒盟阿巴嘎风电场工程225兆瓦项目投资20亿元；与中国三峡集团开展水电、风电、光伏等方面的产业合作，累计投资30亿元支持多个水电站建设，组成世界级清洁能源基地，为长江经济带高质量发展提供源源不断绿色动能；入股华电福新发展引战项目，投资20亿元助力华电集团新能源业务快速发展。

在聚焦生态环保方面，将绿色投资深度融入京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施中，助力持续优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局。例如，发起设立国寿水务母基金240亿元，投资保定市府河水系综合治理黄花沟工程，该工程落成后将有效改善保定市城市景观，提升白洋淀上游水质；参与设立雄安新区白洋淀生态环保基金，首期规模达65亿元；投资30亿元支持位于京津冀、长江经济带等区域的多个垃圾焚烧发电项目。

在助力守护大美中国“好风景”的同时，中国人寿将乡村振兴作为绿色金融发展的新空间，振兴乡村绿色产业，致力于为老百姓创造“好钱景”，描绘乡村共富新画卷。目前，中国人寿已设立以国寿美丽乡村(丹江口)产业基金为代表的扶贫基金体系，整体规模超5亿元，先后实施500多个特色产业扶贫项目。2021年前三季度，新增乡村振兴相关债券投资383亿元，真正让绿水青山成为乡村振兴的“金山银山”。

在保险资金配置方面，中国人寿从国家重点战略中找准长期资金核心配置方向，主动践行ESG投资理念，助力国家打好污染防治攻坚战。集团旗下资产公司作为国内首家签署联合国支持的负责任投资原则(UNPRI)的保险资产管理公司，目前已成立ESG/绿色投资管理委员会，并制定出台《ESG/绿色投资基本指导规则》，将ESG因子纳入产品组合、风险管理与科技应用等多个环节，系统打造ESG投资管理体系。同时，在债券、股票、非标三大投资品种上共同发力，持续提升ESG投资水平，特别是还发布行业首只ESG债券指数和ESG权益指数，新设“ESG精选1号”保险资管产品，通过建立ESG投资股票池，引导资本支持绿色经济发展。近日，还率先建立ESG评价体系并发布首批评价实践成果，在国内保险资产管理行业内具有先行示范作用。截至目前，中国人寿资产公司投资绿色债券超1800亿元，绿色股权投资存量超千亿元。(记者 郭伟莹)

(责编：董童、李源)