人民网北京12月16日电 （记者杨曦）国家统计局日前公布的数据显示，1—11月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.2%，比1—10月份回落0.9个百分点，回落幅度收窄0.3个百分点；以2019年1—11月份为基期，两年平均增长3.9%，增速比1—10月份加快0.1个百分点；11月份环比增长0.19%。

国家统计局投资司首席统计师罗毅飞表示，今年前11月，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力推进重大项目建设，积极扩大有效投资，固定资产投资缓中趋稳，结构不断优化。

数据显示，1—11月份，重大项目投资带动作用显著。计划总投资亿元及以上项目（以下简称“大项目”）完成投资同比增长7.5%，高于全部投资2.3个百分点。大项目投资占全部投资的比重为50.4%，对全部投资增长的贡献率高达71.1%。

从制造业来看，投资延续了两位数的增长。1—11月份，制造业投资同比增长13.7%；两年平均增长4.3%，增速比1—10月份加快0.5个百分点。其中，装备制造业投资同比增长16.4%，原材料制造业投资增长13.6%，消费品制造业投资增长12.2%。1—11月份，制造业企业技改投资同比增长15.3%，高于全部制造业投资增速1.6个百分点，今年以来持续高于制造业投资增速；技改投资占全部制造业投资的比重为41.0%，比1—10月份提高0.3个百分点。

值得关注的是，高技术产业投资两年平均增速加快。1—11月份，高技术产业投资同比增长16.6%；两年平均增长14.2%，增速比1—10月份加快0.7个百分点。高技术制造业投资同比增长22.2%；两年平均增长17.4%，增速比1—10月份加快0.9个百分点。其中，航空、航天器及设备制造业投资同比增长30.1%，计算机及办公设备制造业投资增长26.1%，电子及通信设备制造业投资增长24.7%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长24.5%。高技术服务业投资同比增长6.4%，增速比1—10月份加快0.4个百分点；两年平均增长8.2%，增速加快0.5个百分点。其中，电子商务服务业投资同比增长47.5%，检验检测服务业投资增长14.8%，研发设计服务业投资增长14.2%。

与此同时，社会领域投资也保持了较快增长。1—11月份，社会领域投资同比增长10.3%；两年平均增长10.8%，增速比1—10月份加快0.1个百分点。其中，卫生和社会工作投资同比增长21.3%；两年平均增长22.5%，增速比1—10月份加快0.1个百分点。教育投资同比增长9.5%；两年平均增长11.7%，增速加快0.1个百分点。

“受基数抬升、疫情散发等因素影响，1—11月份全国固定资产投资同比增速有所放缓，缓中趋稳，结构优化。下阶段，随着保供稳价、助企纾困和稳投资等政策效果的进一步显现，全国固定资产投资有望缓中企稳。”罗毅飞表示。

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