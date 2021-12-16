人民网北京12月16日电 （记者李楠桦）“全球气候变化是人类共同面临的严峻挑战。中国提出并反复强调碳达峰碳中和目标，是基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策，充分表明了中国全力推进新发展理念的坚定意志，彰显了中国愿为全球应对气候变化作出新贡献的明确态度。”中国社会科学院院长谢伏瞻在今日举行的2021年气候变化绿皮书发布会暨“碳达峰碳中和”高峰论坛上表示，碳达峰碳中和目标是实现中国式现代化的战略抓手，是必答题，不是选择题。

谢伏瞻指出，碳达峰碳中和是前所未有的严峻挑战，更是重大战略机遇。我国是一个拥有14亿人口的发展中大国，要实现“人与自然和谐共生”的现代化，就不能延续过去发达国家高耗能、高排放的老路，必须转到绿色低碳的发展道路上来。实现碳达峰碳中和不只是能源系统的变革，而是需要对现行社会经济体系进行一场广泛而深刻的系统性变革。同时，中国已经具备很多实现碳达峰碳中和的基础和有利条件，特别在新能源、智能电动汽车、5G、工业机器人、互联网经济等代表未来绿色经济的产业方面，具有技术领先、竞争力强的优势。

“必须坚定不移贯彻新发展理念，坚持系统观念，处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，才能行稳致远。”谢伏瞻表示，越是长期的任务，越是需要加强统筹谋划，按照科学设计的时间表路线图，稳步推进，抓好贯彻落实。

据社会科学文献出版社社长王利民介绍，今天发布的2021年气候变化绿皮书聚焦“双碳”，从科学技术、核算方法、行业部门、行为主体、国际动态等不同主题出发，全景式展现中国实现“双碳”目标所面临的挑战和机遇、重点与难点、发展路径、关键技术、政策行动，以及主要国家碳中和政策的进展。通过严谨的分析，绿皮书指出落实“双碳”目标，重点在减排，难点在能源转型。特别提出以科技创新引领工业、建筑、交通等各个行业的绿色低碳发展，尤其要发挥企业主力军的作用。

中国气象局局长庄国泰表示，气候变化绿皮书自2009年出版以来综合评价排名一直稳居第一梯队，中国气象局多年来持续为客观分析和研判气候变化提供基础科学支撑，为绿皮书筑牢了认知根基。绿皮书对推进中国生态文明建设、低碳发展、中国参与应对气候变化全球治理所做出的认真总结，在应对气候变化的学者、决策者以及社会公众之间架起了良好的桥梁，有利于增进社会各界和公众对我国应对气候变化工作的了解，也一直深受广大读者的欢迎。“2022年IPCC第六次气候变化科学评估工作将进入收官阶段，第二、第三工作组报告和综合报告都将陆续发布，将对全球气候治理进程特别是2023年开展的全球盘点产生重要影响。”庄国泰说。

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