人民网北京12月16日电 （记者杨曦）国家统计局日前公布的数据显示，11月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，两年平均增长5.4%，增速延续上月回升态势，分别继续加快0.3、0.2个百分点。1—11月份，规模以上工业增加值同比增长10.1%，两年平均增长6.1%。

国家统计局工业司副司长江源表示，随着保供稳价、助企纾困等政策措施的有力推进，11月份工业生产继续小幅回升，其中，制造业在高技术和装备制造业带动下，回升幅度高于采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业。

分门类看，11月份，采矿业增加值同比增长6.2%，较上月加快0.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.1%，增速与上月持平；制造业增长2.9%，较上月加快0.4个百分点，对工业增长的贡献率明显提升。行业和产品增速回升面继续扩大。41个工业大类行业中，26个行业增速回升，较上月增加4个；612种工业主要产品中，342种产品产量增速回升，较上月增加47种。

江源分析，11月份，我国工业发展呈现出以下几方面的积极态势：

高技术和装备制造业引领作用增强。11月份，规模以上高技术和装备制造业增加值同比分别增长15.1%、5.5%，增速较上月分别加快0.4、0.8个百分点，分别拉动工业增长2.3、2.0个百分点，对工业增长的引领作用进一步显现。其中，电子行业同比增长13.5%，继续保持两位数增长；电子通信设备、计算机办公设备、航空航天设备、医疗仪器、医药制造业等高技术行业均保持10%以上增长；受益于芯片紧缺情况有所缓解，汽车制造业增加值降幅连续3个月收窄。从产品看，智能低碳产品增势良好，新能源汽车产量同比大幅增长112.0%，继续高速增长；工业机器人、太阳能电池、集成电路等体现转型升级的产品产量同比分别增长27.9%、15.4%、11.9%；微机设备、单晶硅、多晶硅等重要电子产品产量较快增长。

消费品行业稳定恢复。11月份，规模以上消费品制造业增加值同比增长6.0%，增速高于规模以上工业2.2个百分点；两年平均增长4.5%，较上月加快0.1个百分点，延续稳定恢复态势。民生相关行业生产增长加快，基本消费品供应充足，有力有效保障居民生活需要。其中，酒饮料精制茶、食品、农副食品加工业增加值同比分别增长12.3%、9.0%、7.0%，增速较上月分别加快3.1、2.2、3.7个百分点。部分消费升级类产品产量增长快速，3D打印设备、智能手表、蚕丝被等增速达40%以上。

私营、小微企业生产回升幅度较大。针对中小企业的减税降费、金融扶持等政策显效加力，加之近期电力供应紧张情况有所缓解，11月份，规模以上私营企业、小微企业增加值同比分别增长3.9%、3.8%，较上月分别加快1.5、1.4个百分点，均为年内最大回升幅度。

工业出口交货值有所加快。受世界经济持续复苏、我国稳外贸政策效应释放等因素拉动，工业出口加速增长。11月份，规模以上工业出口交货值同比增长12.6%，两年平均增长10.8%，较上月分别加快1.0、2.9个百分点，对工业生产拉动作用增强。主要出口行业中，化工、医药、金属制品、汽车、专用设备制造业出口交货值同比分别增长51.9%、45.5%、31.3%、23.1%、21.7%，保持快速增长；电子、通用设备、文教体育用品制造业等出口交货值增长加快。主要出口地区中，广东、江苏、浙江、山东、上海等均保持10%以上较快增长。

“11月份工业生产增速继续回升，工业发展韧性强、潜力大、动力足的特点进一步彰显。但也要看到，当前外部环境更趋复杂，国内疫情多点散发，大宗商品价格仍在高位，中下游企业成本上升压力较大，产业链断点堵点依然明显，回升基础尚不稳固。下阶段，在统筹做好疫情防控的同时，要强化宏观政策跨周期调节，精准有效落实各项惠企纾困措施，全力做好保供稳价工作，畅通经济社会循环，增强科技创新能力，推动工业经济高质量发展。”江源说。

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