人民网北京12月16日电 （记者乔雪峰）“各单位党组（党委）报的193项实事项目，截至目前，已顺利完成181项，完成率达93.8%。”12月16日，交通运输部部海事局局长曹德胜在交通运输部新闻发布会上接受人民网记者提问时表示，党史学习教育开展以来，按照部党组统一部署，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，对接发展所需、基层所盼、民心所向，围绕服务国家战略、保障重大工程建设、优化营商环境、助力航运发展、维护船员权益等方面，提出并扎实推进一大批为民办实事的项目。

曹德胜表示，今年，交通运输部海事局党组在全系统重点组织实施5件实事，目前各实事项目年内已完成或取得了阶段性成效。

一是实现海事证照电子化，办理结果“掌上查”。实现电子证照在线办理及发放，进一步减证便民，方便群众办事。12月5日起，包括海船船员适任证书、海船船员培训合格证、海员外派机构资质证书、船员培训许可证等在内的13种海事电子证照已实现在线办理和发放。

二是推行船员证书办理便捷化。通过一次性告知、提交和受理，促进海事政务服务进一步高效便民。11月1日起，海员证、海船船员适任证书和海船船员培训合格证，可通过“海事一网通办”平台的“船员服务一件事”栏目，合并申请一并办理。

三是推行长三角地区海船转籍登记“不停航办证”服务。在上海、江苏、浙江三地试点推行，对因船舶所有权变动、船舶所有人住所变更或船舶航线变更需要申请海船转籍登记和转籍检验的情形，实行“不停航办证”服务，通过登记与检验“并跑申办”“分离办理”等便民举措，减环节、减材料、减时限，大幅提升船舶跨区域登记效率，持续优化航运营商环境。根据试点情况我们还将适时向全国及其他海事业务推广延伸。

四是推动船舶审核全国通办当天发证。优化船舶审核发证工作机制，从10月1日起正式实行船舶安全管理体系审核全国通办，发证时间压缩为1个工作日，这项实事的落地，有效减少了船舶滞港待审时间，提高了船舶周转效率，预计平均每年可为国内船东节省上亿元的成本。

五是实行海事政务办理告知承诺制。进一步“减证便民”，深化海事“证照分离”改革，公民、法人和其他组织在申请办理海事政务服务事项时，可以通过提交海事证明事项告知承诺书替代部分申请材料或免于原件核验，目前30余项海事业务共计60余项材料适用告知承诺制。

曹德胜指出，下一步，海事局将继续深化办实事工作，在现在的工作基础上，持续优化各项便民举措，让群众有更多的获得感。

(责编：刘佳、高雷)