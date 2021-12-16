人民网北京12月16日电 （记者乔雪峰）水上交通运输承载着我国90%以上外贸货运量和40%以上内贸货运量，在促进贸易复苏、保持国内国际物流供应链稳定方面发挥着积极作用。

当前，全球新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，国内疫情防控任务仍然艰巨繁重，保障国内国际物流供应链稳定十分重要。

“船员是保障航运稳定运转的关键力量。疫情发生后，他们的工作环境和生活环境都发生了很大变化，他们为此作出了巨大的努力和牺牲。”12月16日，交通运输部海事局副局长李宏印表示，海事局十分重视船员权益保障工作，会同相关部门积极推进船员换班、伤病救助等工作，推出了便利船员办理业务的服务举措，努力最大限度消除疫情对船员带来的不利影响。

李宏印表示，自2020年4月至2021年11月底，在各相关方面的共同努力下，全国船员疫苗接种率近九成，全国累计完成国际航行船舶船员换班32.5万余人次，救助伤病船员1800余人次。

李宏印表示，针对当前境外疫情防控形势，近日国务院联防联控机制印发了《关于加强口岸城市新冠肺炎疫情防控工作的通知》，明确“对船舶上发现的核酸检测阳性人员，各口岸城市要按规定接收并及时转运至定点医疗机构，未转运或实施终末消毒前，不得采取登轮作业的方式装卸货物。”海事部门将密切与各相关部门的沟通协作，认真抓好贯彻落实，切实保障好船员的合法权益。

李宏印指出，根据疫情以来相关工作情况，积极开展调查研究和意见收集工作，对于做好船舶船员远端防控和境内船员换班，提出优化国际航行船舶船员疫情防控工作建议。“近期国务院联防联控机制综合组将印发文件，对进一步做好国际航行船舶船员疫情防控工作作出专门部署，我们将认真贯彻落实，协同各方全力做好船员换班和伤病救助工作。”

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