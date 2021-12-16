人民网北京12月16日电 （记者乔雪峰）海事系统是综合交通运输体系的重要组成，是我国水上的主要行政执法力量，肩负着保障水上交通安全、保护水域环境清洁、保护船员整体权益、维护国家海上主权和人民利益的重要使命。

12月16日，交通运输部部海事局局长曹德胜在交通运输部新闻发布会上表示，党的十八大以来，我国海事系统大力推进“革命化、正规化、现代化”建设，服务加快建设交通强国，经过不懈努力，初步实现了“建成国内一流的经济执法系统，达到海事管理国际先进水平”的总体目标。

曹德胜指出，党的十八大以来，海事部门年均保障约2500万艘次国内航行船舶进出港，约40万艘次国际航行船舶进出口岸。年均开展船旗国监督检查9.6万艘次、港口国监督检查7500艘次。

数据显示，截至目前，我国拥有VTS中心（船舶交通管理中心）59个，AIS（船舶自动识别系统）基站610个，基本实现沿海和内河4级以上航道AIS（船舶自动识别系统）信号全覆盖，VTS（船舶交通管理系统）覆盖水域范围居世界第一。拥有注册船员180多万人，年均外派船员14万人，稳居世界前列。

此外，海事部门管理灯塔等各类航标18900多座，建成投入使用的溢油应急设备库17个，海事监管和航海保障基地340多个；现有海巡船、航标船等900多艘，其中千吨级以上船艇20多艘，首艘万吨级海巡船“海巡09”轮今年10月在广州列编。

曹德胜还从六个方面介绍了主要工作情况：

一是思想政治教育更加坚实。扎实开展党内主题教育，全力创建模范机关，政治生态更加清朗，对党忠诚的政治底色更加鲜明。强化文化引领，坚持培育和践行海事核心价值体系，涌现出了党的十九大代表陈维同志等一批重大先进典型和50多家全国文明单位。

二是水上安全监管更加扎实。聚焦本质安全水平提升，全力维护水上交通安全形势稳定，2020年水上交通运输事故数、死亡和失踪人数、沉船艘次、直接经济损失，同比2012年分别下降48.9%、下降29.2%、下降53.9%、下降48.9%，四项指标均大幅下降。

三是海事公共服务更加优化。深化“放管服”改革，取消行政审批28项，年均为企业减税降费250多亿元。全面推行沿海航路规划和17个长江口等通航密集区船舶定线制和报告制，实现“船畅其行、货畅其流”。聚力打好“蓝天碧水”保卫战，设立船舶排放控制区，实现船舶硫氧化物、颗粒物排放大幅下降；实施长江干线船舶污染物“零排放”模式，用心保护长江母亲河。

四是海事发展动能更加有力。坚持战略牵引、科技引领和管理创新，大力推进构建“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系和建设全要素水上“大交管”，9个海事项目纳入交通强国试点。积极融入全球海事治理，向IMO（国际海事组织）等国际组织提交各类提案700余份。持续加强装备信息化建设，一批船艇、基地等现代化装备、设施先后投入使用。

五是行政执法更加规范。推动新修订的《海上交通安全法》颁布实施，合理布局海事立法框架，共制（修）订规章66件次，海事法治制度体系更加科学规范、权责分明。加强行风政风建设，海事执法队伍纪律作风更加严明，履职能力更加过硬。

六是人力资源更加充沛。全面实施人才强局战略，党的十八大以来共招录超1万人，在编人员规模超2.5万人，其中35岁以下人员约占41%、具有本科以上学历人员约占84%。领军人才、青年英才等海事专业人才队伍建设成效凸显，在应急处置、国际交流等工作中发挥重要作用。

(责编：刘佳、高雷)