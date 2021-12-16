人民网北京12月16日电 （记者王震）12月16日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。财政部副部长许宏才在介绍加强和完善地方政府债务管理有关情况时表示，2021年，全国人大批准安排新增地方政府专项债券的额度是3.65万亿元，截至12月15日，新增专项债券发行3.42万亿元，占已下达额度的97%，全年发行工作基本完成。

从资金投向看，新增专项债券全部用于党中央、国务院确定的重点领域，其中约五成投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施领域；约三成投向保障性安居工程以及卫生健康、教育、养老、文化旅游等社会事业；约两成投向农林水利、能源、城乡冷链物流等，对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。同时，各地已安排超过1700亿元专项债券资金用作重大项目资本金，有效发挥了政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。

许宏才指出，在持续加大资金支持力度的同时，财政部还不断强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，促进资金安全、规范、高效使用：

一是指导做好项目储备。要求地方围绕党中央、国务院确定的重点领域做好项目储备，加快推进立项、环评、用地审批等前期工作。财政部会同发展改革委等部门加强审核把关，推动提高项目储备质量。

二是强化负面清单管理。制定专项债券资金投向领域禁止类项目清单，明确全国通用和高风险地区适用的负面清单，严肃财经纪律，强化刚性约束。组织财政部各地监管局对专项债券使用管理情况开展核查，督促地方认真整改存在的问题并严肃问责。

三是合理把握发行节奏。考虑到今年一季度经济呈现稳定恢复态势，国内生产总值和基建投资增速均保持在较高水平，同时去年专项债券发行规模较大，政策效应今年仍会持续释放，按照有关要求，今年初专项债券实行常态化管理，要求地方合理把握发行节奏，有效避免债券资金闲置。下半年以来，结合宏观经济形势变化，我们及时实施政策预调微调，推动地方加快发行使用进度，8月以来发行进度明显加快，每月发行规模均超过5000亿元。

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