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财政部谈地方隐性债务风险：坚持中央不救助原则“谁家的孩子谁抱”

2021年12月16日17:31 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者王震）12月16日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。财政部副部长许宏才就如何防范化解地方政府隐性债务问题表示，坚决遏制隐性债务增量，严堵违法违规举债融资的“后门”；稳妥化解隐性债务存量，坚持中央不救助原则，做到“谁家的孩子谁抱”。

许宏才说，社会各界高度关注隐性债务，财政部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，制定出台了一系列政策措施，着力防范化解地方政府隐性债务风险，坚决打好防范化解重大风险的攻坚战，取得了积极成效。主要的做法有以下几方面：

一是完善常态化监测机制。加强部门间信息共享和协同监管，统一认识、统一口径、统一监管，形成监管合力。

二是坚决遏制隐性债务增量。严堵违法违规举债融资的“后门”，着力加强风险源头管控，硬化预算约束，要求严格地方建设项目审核，管控新增项目融资的金融“闸门”，强化地方国有企事业单位债务融资管控，严禁违规为地方政府变相举债，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。

三是稳妥化解隐性债务存量。坚持中央不救助原则，做到“谁家的孩子谁抱”。建立市场化、法治化的债务违约处置机制，稳妥化解隐性债务存量，依法实现债务人、债权人合理分担风险，防范“处置风险的风险”。坚持分类审慎处置，纠正政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务当中的一些不规范的行为。

四是推动平台公司市场化转型。规范融资平台公司融资管理，严禁新设融资平台公司。规范融资平台公司融资信息披露，严禁与地方政府信用挂钩。分类推进融资平台公司市场化转型，妥善处理融资平台公司债务和资产，剥离融资平台公司政府融资职能。防止地方国有企业和事业单位“平台化”。

五是健全监督问责机制。推动出台终身问责、倒查责任制度办法，坚决查处问责违法违规行为。督促省级政府健全责任追究机制，对继续违法违规举债违规行为，发现一起、查处一起、问责一起，做到终身问责、倒查责任。

下一步，财政部将会同有关部门健全依法从严遏制新增隐性债务、稳妥化解存量隐性债务的体制机制，有效防范化解重大风险，坚决不留后患，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(责编：王震、高雷)

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