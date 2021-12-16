人民网北京12月16日电 （记者许维娜）近日召开的中央经济工作会议指出，明年要加大宏观政策跨周期调节力度，国务院常务会议也明确要统筹做好今明两年专项债管理政策衔接。那么，如何更好发挥专项债券作用，带动扩大有效投资？

16日上午，国家发展改革委召开12月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮在会上表示，地方政府专项债券是地方建设项目的重要资金来源，对于扩大有效投资具有重要作用。

孟玮表示，国家发展改革委指导督促各地方坚持“资金跟着项目走”的原则，扎实做好专项债券项目准备等有关工作，推动专项债券尽快形成实物工作量，积极扩大有效投资。从工作层面看，重点是抓好三方面工作。

一是在投向上加强专项债券投向领域管理。按照国务院部署，财政部和国家发改委明确了交通、能源等9个方面的专项债券投向领域，并且联合制定了专项债券资金投向领域禁止类项目清单。通过严格落实投向领域管理制度，确保专项债券精准用于“政府主导、早晚都要干、有一定收益”的基础设施和公共服务项目。

二是在前期上抓紧做好明年专项债券项目的前期工作。今年7月份，国家发改委已提前部署各地方抓紧抓早开展明年专项债券项目的前期工作。下一步，为推动明年专项债券早发行、早使用，国家发改委会指导督促各地方在近几个月工作的基础上，抓紧完成拟发行专项债券项目的前期工作，推动专项债尽快发行。同时，国家发改委还将加强对拟发行项目前期工作成熟度的审核把关，确保专项债券发行后能够尽快投入使用。

三是在进度上加快推进专项债券项目开工和建设实施。

据孟玮介绍，今年专项债券的较大比例是在下半年发行的，其中相当一部分将在明年一季度使用，可与明年发行使用的专项债券形成叠加效应，对扩大明年有效投资将提供有力支撑。国家发展改革委会依托国家重大建设项目库，加强项目进展情况监测调度，督促各地方对尚未开工的项目抓紧完成各项准备工作，推动尽快开工；对在建项目加大项目建设协调推进力度，确保项目顺利建设实施。通过压实地方责任，促进专项债券充分发挥效益。

(责编：刘佳、高雷)