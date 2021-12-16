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第十八届人民匠心奖

候选产品：洽洽食品

2021年12月16日08:18 |
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产品名称：

洽洽食品

参评奖项：

人民匠心产品奖

参评企业/产品简介：

洽洽食品股份有限公司成立于2001年8月9日，公司总部位于安徽省合肥市经济技术开发区，主要生产坚果炒货类休闲食品。洽洽系列产品有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果等品牌，公司营销网络健全，产品畅销全国各省市，远销至东南亚、欧美等近50个国家和地区。

洽洽通过产品创新、技术创新将民族传统食品发展成集规模化、产业化、机械化、信息化为一体的现代化食品工业。截至2021年3月，洽洽累计获得国家级荣誉27项，累计拥有专利211项。

参评理由：

洽洽在新疆、内蒙，甘肃等地打造了100多万亩坚果原料种植基地，并以严格的原材料保鲜技术和全产业链支撑，实现坚果品质全程可追溯。随着洽洽全球化战略的发展，洽洽的原材料基地也从中国延伸到了澳洲，美洲等世界坚果优质产区。

洽洽以“质造”为核心，倡导新鲜战略。以精进的工艺和创新的技术，将新鲜理念贯穿于坚果质造的每一个环节，并不断通过设备升级，提升效能，从而创造更多美味。引入TPM体系，打造有产品思维和品质概念的生产服务团队，在全球十大工厂，以严苛统一的标准质造流程。

2017年，洽洽“干坚果贮藏与加工保质关键技术及产业化”荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖；同时，洽洽被国家农业部认证为“国家坚果加工技术研发专业中心”；工信部颁发“智能制造试点示范”。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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