人民网北京12月17日电 （记者孙博洋）12月16日，“全国市场主体登记注册服务网”正式上线。市场监管总局党组成员、副局长蒲淳与个体工商户、小微企业代表共同启动网站上线运行。据悉，这是市场监管总局商事登记服务便利化及激发市场主体活力的又一举措。

为全面落实“六稳”“六保”部署，进一步扶持市场主体发展，给市场主体提供更加便利规范的登记服务，市场监管总局开发建设了“全国市场主体登记注册服务网”（dj.samr.gov.cn）。

据了解，“全国市场主体登记注册服务网”汇集了全国各省、自治区、直辖市市场监管部门的全程电子化登记系统入口，集合了各地的办事程序指引，集中发布各地市场监管部门登记政策和动态，为各类市场主体提供了统一的设立、变更、注销等一体化和一站式登记服务。

市场监管总局相关负责人表示，下一步，市场监管总局将以实施《市场主体登记管理条例》为契机，进一步完善“全国市场主体登记注册服务网”的功能，面向社会提供更加便利、规范的市场主体登记服务，进一步激发市场主体活力。同时，面向各地登记机关提供统一、标准的服务应用，加快推动实现全国登记注册业务规范化和标准化。

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