人民网记者 王震

一人食锅具销售增长超过110%；国潮卫衣销量增速超500%；零食盲盒销售额增速超过670%……在消费市场，年轻人总能站上消费潮流的风口浪尖。

国家统计局数据显示，1-11月社会消费品零售总额保持两位数较快增长，线上消费需求持续释放，消费市场延续复苏态势。随着消费复苏势头持续增强，“95后”“00后”正逐渐成为消费主力，掀起新一轮的消费变革。

多元化、个性化消费释放强劲潜力

当前，各类新消费群体更加多元化，更多个性化的新消费趋势正在不断涌现。日前，京东发布的《2022零售行业消费趋势新主张》研究报告显示，“小家庭”“懒人经济”“单身经济”“银发经济”以及由此衍生的宠物经济、颜值经济等持续高速发展，释放出强劲的消费潜力。

在消费升级过程中，市场从家庭、性别、年龄、收入等多个维度更加细分。京东销售数据显示，不少“懒人经济”商品涌现，家务场景下，近两年相关品类整体增速超过7倍，其中清洁用品中“一次性、免洗”等细分需求的品类增速超过22倍；在“适老化”方面，一些产品正在加速从概念变为现实，坐式淋浴品类增速近120%，智能感应灯、适老马桶等品类销售增速超200%；随着独居和“精致小家”比例逐步增加，一人食锅具、一人用豆袋沙发销售增长均超过110%，微醺与低度小酒也成为消费者独乐时光的“疗愈神器”。

“后疫情时期，消费结构升级，疫情下消费变化，技术带来的革新，都会给消费市场带来更加快速的迭代。”京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人林琛表示，消费者需求、消费主张变得更加多元化，这也催生着消费场景更丰富化、需求更多样化、行为更差异化，新消费趋势下的价值链路正在重塑。

“95后”“00后”为市场注入新活力

与此同时，“95后”“00后”为代表的年轻消费者逐步成为市场主角。盲盒、球鞋、国潮、电竞、撸猫……他们对体验感、个性化、多元化、文化认同的关注，正在给市场注入新的活力。

在国潮审美牵引下的国潮鞋服、饰品、家居的多元崛起，近两年来，国潮卫衣销量增速超500%，汉服增速超230%；聚焦养宠人群，70%的铲屎官愿意为了“主子们”的健康和快乐而付费，不少年轻人愿意走进“宠物友好”商店逛一逛，甚至不少愿意尝试“宠物咖啡店”，只为一场“撸猫撸狗”的相聚时光。

当前，消费者对商品的诉求早已不满足于基础功能，有了更多进阶的功能需求，同时消费者对“消费”的态度也正在成为一种情感价值、生活主张的外化表达。此次发布的《2022零售行业消费趋势新主张》认为，当前零售行业消费者有八大消费趋势新主张：

——健康乐活：不是宏大的概念，而是关于美好生活的日常选择。

——内心欢愉：独而不孤，寻求内心的片刻欢愉。

——自在释放：贴近自然的户外乐趣是释放自我的最佳解药。

——专效专属：新实用主义向专效和专属不断升级进化。

——悦感率性：追潮追美追惊喜，感性主义下的率性购买。

——万物智慧：始于尝新忠于实效，脚踏实地迈向“有范”智慧生活。

——高效平衡：通过高效寻求对平衡生活管理的向往。

——极简真实：回归物理和精神双重减负的极简生活，重获自由。

在纷繁复杂变化中实现确定性增长

“我们发布趋势的初衷不只是引导消费，而是从消费市场最初期的消费变化中洞见未来的消费趋势变化，并通过京东在供应链端的优势来影响行业终端的生产设计、行业标准，从而让行业生态健康快速发展。”林琛告诉记者，这些消费趋势新主张引领着消费升级，同时也在引领供给侧产业链条的持续升级，助力商家品牌实现确定性增长。

“十四五”规划纲要提出，深化供给侧结构性改革，提高供给适应引领创造新需求能力。

面对越来越“有态度”的消费者、越来越追求“独异性”的消费社会，如何从消费市场最初期的变化中洞见未来的消费趋势，从纷繁复杂的消费趋势变化中寻找“稳态需求”变化的方向，正在成为行业生态健康快速发展的一道“考题”，也是推动需求侧管理与供给侧改革有效协同，畅通国内大循环实现供给与需求高水平动态平衡的积极探索。

越来越多企业开始拥抱年轻消费者，将视角转向聚焦差异化、个性化需求蓝海，新商品、新品牌、新品类不断涌现。以饮食消费为例，近年来消费者对健康的关注正在不断提升，不少企业和商家纷纷推出轻食简餐、无糖饮料，迎合消费者饮食理念的改变。在时尚消费领域，随着消费者对“可持续”的关注度越来越高，如环保跑鞋、可降解内衣等产品正在走进消费者的日常生活。

“观察各种高速增长品类下的品牌特性发现，定位明确、目标客群清晰、自身产品特点突出与市场匹配，才是在现有多元化消费中发掘蓝海、占据一席之地的核心。”在林琛看来，只有提前感知市场变化、顺应变化，才能在市场中保持长青。

后疫情时代，我国消费市场持续稳步恢复。在新技术、新人群、新渠道等多方面推动下，更多元化、个性化的消费需求，正在成为消费增长的新动能。及时把握消费趋势，精准洞察消费需求，将是零售行业不断前进，开启高质量发展大门的“金钥匙”。

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CHASE 2022 - 零售行业消费趋势新主张

(责编：王震、吕骞)