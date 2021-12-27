山东德州：“市县联动”绩效管理打通财政预算工作最后一公里
近年来，为优化财政资源配置、提升公共服务质量，山东省德州市财政局全面加强绩效管理，建立了覆盖市直部门、县市区、乡镇街道的绩效管理制度体系，打通了财政预算管理工作的“最后一公里”，形成了绩效管理引领财政预算工作的良好局面。
制度先行，统筹推进，绩效管理工作稳步推开。德州市财政局出台一系列政策文件，明确树立用绩效管预算的理念，建成覆盖全部财政资金，贯穿全部链条的管理闭环。
精准把握，高效执行，工作实效不断提升。德州市财政局抽调业务骨干和行业专家组建服务队，梳理汇总绩效管理工作的疑难点，主动上门指导送服务，协助相关单位精准执行相关文件；责任科室、相关业务科室和绩效评价中心联合行动，以自行评估和第三方机构评估相结合的方式，对各单位提报事前绩效评估报告进行复核认定，严把事前绩效评估工作质量，挤压预算“水分”；开展绩效实施监控，重点关注预算执行进度和绩效目标实现情况，及时向资金支出进度慢、偏离绩效目标的单位、部门反馈整改意见，并将监控结果作为调控资金拨付进度、安排下一年度预算等的参考依据。
总结规律，扩大试点，制度效能持续放大。绩效管理工作开展以来，德州市财政局不断探索路径、积累经验、压实责任，推进绩效管理相关事项落实落细。今年以来，选取部分县市区开展全成本预算绩效管理、政府财政运行综合绩效评价等试点工作，逐步实现预算资金绩效管理的无缝隙全覆盖。全面调研重点领域绩效管理实施情况，制定试点领域工作清单，采用主动认领和统筹安排相结合的方式，明确工作重点，扎实推进试点工作，不断挖掘绩效管理在节约资金、提升效率、保障重点等方面潜力。
下一步，德州将继续扩大绩效评价的范围，以点带面、持续推进预算绩效改革各项工作任务。落实好全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理改革要求，提高政府管理效能，实现绩效管理带动财政预算工作的高质量发展。（曹鲁）
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