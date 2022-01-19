本报记者 王俊岭

1月18日，国务院新闻办举行2021年金融统计数据新闻发布会，中国人民银行相关负责人就金融领域热点问题做出回应。总体来看，2021年中国货币政策体现了灵活精准、合理适度的要求，前瞻性、稳定性、针对性、有效性、自主性进一步提升，中国主要金融指标在2020年高基数基础上继续保持有力增长，金融体系运行平稳。

支持实体经济力度稳固

“上半年，国内经济运行的积极因素较多，人民银行保持流动性合理充裕，用好再贷款和两项直达工具，优化存款利率监管，上调外汇存款准备金率2个百分点，在引导货币信贷增长回到常态的同时，着力优化信贷结构、降低融资成本。下半年，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，人民银行统筹做好跨年度政策衔接，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。”中国人民银行副行长刘国强说。

金融对实体经济支持力度稳固，从一系列数据中可以看出：2021年，全年新增人民币贷款19.95万亿元，同比多增3150亿元；2021年末，广义货币供应量（M2）和社会融资规模分别同比增长9.0%和10.3%，同名义经济增速基本匹配；2021年末，普惠小微贷款余额同比增长27.3%，普惠小微授信户数超过4400万户；2021年全年企业贷款利率为4.61%，是改革开放四十多年来的最低水平……

中国人民银行调查统计司司长阮健弘表示，2021年，社会融资规模全年的增量是31.35万亿元，比上年少3.44万亿元，但是比2019年多5.68万亿元，金融对实体经济支持的力度仍然较大。

同时，从中长期贷款的实际投向看，金融机构对重点领域的支持力度仍然较大。其中，2021年末，制造业中长期贷款增长31.8%，比全部产业中长期贷款的增速高18.1个百分点，全年新增制造业贷款1.67万亿元，同比多增3005亿元；基础设施中长期贷款的增速是15.3%，比上年末高1.1个百分点，全年新增3.82万亿元，同比多增7346亿元。

有效化解出清各类风险

如何及时有效地化解、出清各类金融风险，是宏观经济政策的必答题。

中国人民银行金融市场司司长邹澜介绍，2021年下半年，恒大等个别房地产企业风险显性化，房地产各类主体避险情绪上升，金融机构也出现了短期的应激反应。针对这一情况，金融管理部门重点开展了以下工作：

一是坚持法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府做好出险企业风险化解工作。二是指导银行业金融机构准确把握和执行房地产金融审慎管理制度，保持房地产信贷平稳有序投放，满足房地产市场合理融资需求。三是出台《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，指导金融机构以市场化方式支持风险化解和行业出清。

“在各方共同努力下，近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，市场预期稳步改善。”邹澜说，下一步将保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

在人民币汇率问题上，中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示，近期主要发达经济体货币政策开始调整，市场对美联储加息和缩表也有较强预期。中国宏观经济体量大、韧性强，应对疫情以来坚持实施正常的货币政策，金融体系自主性和稳定性增强，人民币汇率预期平稳，这些都有助于缓和和应对外部风险。

服务经济高质量发展

1月17日，中国人民银行开展了7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元7天期逆回购操作，中标利率均下降10个基点。

“此次中期借贷便利和公开市场操作中标利率下降，体现了货币政策主动作为、靠前发力，有利于提振市场信心，通过贷款市场报价利率（LPR）传导降低企业贷款利率，促进债券利率下行，推动企业综合融资成本稳中有降，有助于激发市场主体融资需求，增强信贷总量增长稳定性，支持国债和地方债发行，稳定经济大盘，保持内部均衡和外部均衡的平衡。”孙国峰说。

刘国强表示，中国宏观杠杆率已经连续5个季度下降，为未来金融体系加大对小微企业、科技创新、绿色发展的支持创造了空间，为未来货币政策创造了空间。从国际上看，中国疫情防控形势比较好，经济增长韧性比较足，预计今年中国经济增速仍然会快于主要的发达经济体，从而为未来更好保持宏观杠杆率水平创造条件。

据介绍，人民银行将立足于服务经济高质量发展，实施好跨周期货币政策，重点围绕保持货币信贷总量稳定增长、保持信贷结构稳步优化、保持企业综合融资成本稳中有降、保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定四个方面做好工作。

(责编：袁勃、牛镛)