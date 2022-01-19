本报北京1月18日电 （记者徐佩玉）17日，国务院国企改革领导小组办公室召开国企改革三年行动专题推进会。国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在会上表示，2021年，各中央企业、各地国资委和地方国有企业实现了三年改革任务70%的年度目标，取得了一系列重要阶段性成果。

中国特色现代企业制度更加成熟定型。前置事项清单全面制定并落地见效，全部中央企业集团公司和地方一级企业、绝大多数中央企业和地方重要子企业制定了清单，进一步厘清党组织与董事会之间的权责边界。各级国有企业基本实现董事会应建尽建，中央企业和地方国有企业子企业层面完成外部董事占多数的比例分别达到99.3%、94.2%。公司制改革基本完成，中央党政机关和直属事业单位所管理企业中公司制企业占比97.7%，地方国有企业中公司制企业占比99.9%。

布局优化和结构调整系统深入。中央企业完成一系列重大战略性重组和专业化整合，在战略性新兴产业投资力度持续加大。通过吸收合并、股权转让、注销等多种方式，中央企业压层减户、缩短管理链条，全年共“压减”法人户数2906户，管理层级控制在5级以内。有力有序清退低效无效资产，全国范围内纳入名单的“僵尸企业”已处置完成2.5万家，处置率超过95%。

科技创新政策效果显著。中央企业研发投入强度达到2.5%，其中工业企业达到2.9%。

“2022年是三年行动的攻坚之年、收官之年，要确保上半年在重点难点任务上取得根本性突破，完成主体任务，在党的二十大前基本完成各项任务，今年底前完成扫尾工作，实现全面胜利收官。”翁杰明说。

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