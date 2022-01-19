本报北京1月18日电 （记者邱海峰）记者18日从国家发展改革委新闻发布会上获悉，2021年，共有335家中资企业在境外发行中长期债券592笔，金额合计1946亿美元。

境外发债是企业有效利用境外资金、提升国际化经营水平和资源配置能力的重要工具。国家发展改革委政策研究室主任金贤东介绍，2021年，国家发展改革委不断完善企业中长期外债管理。总体看，中资境外债发行主体日趋多元，服务实体经济效果更加明显。

优质企业发行规模占比提升。2021年，投资级债券发行量占总发行规模的63.3%，较上一年提高4.5个百分点。多家细分行业领域领军企业首次赴境外市场发行债券，获得境外投资者踊跃认购，进一步丰富了中资企业发行主体构成。

融资成本显著下降。2021年中资企业境外中长期债券加权平均成本为3.09%，较上年下降67个基点，有力支持了实体经济发展。

绿色类债券大幅增长。2021年，中资企业境外发行中长期绿色债券58笔，发行金额214.7亿美元，较上一年大幅增长162.8%。可持续发展债券12笔，金额59.1亿美元，是上一年的12倍。

“我们也注意到，去年个别高杠杆房地产企业因自身经营问题发生境外债违约事件，导致中资境外债市场房地产板块出现短暂恐慌情绪，这属于市场的自我调节，不会影响中资境外债市场的整体功能。”金贤东说，长期看，中资境外债市场将进一步成熟和完善。

金贤东表示，下一步，将继续鼓励和支持优质企业在科技创新、先进制造、绿色发展、新型基础设施等重点领域合理利用中长期外债，积极引导企业优化外债利率和期限结构，坚决遏制新增地方政府隐性债务，有效防范外债风险，更好发挥企业中长期外债在服务高质量发展和加快构建新发展格局中的积极作用。

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