本报记者 高 乔

近日，在浙江省湖州市德清县乾元镇第一产业智慧物流园区的某公司物流中心内，工作人员给机器人分配快件。

王树成摄（人民图片）

中国国家邮政局、国家发展和改革委员会、交通运输部近日联合印发《“十四五”邮政业发展规划》，提出规模实力、基础网络、创新能力、服务水平、治理效能五大方面目标，预计到2025年，邮政业年业务收入超过1.8万亿元，日均服务用户超过9亿人次，快递业务量超过1500亿件，形成多个年业务量超过200亿件或年业务收入超过2000亿元的邮政快递品牌。

有效促进消费升级

山东日照海鲜、湖南怀化冰糖橙、陕西咸阳猕猴桃、宁夏银川枸杞……随着邮政快递越来越便捷快速，全国多地的土特产“飞入”寻常百姓家。根据中国国家邮政局数据，2021年中国农村地区收投快递包裹总量370亿件，带动农产品出村进城和工业品下乡进村超1.85万亿元。

专家表示，中国邮政快递业正由高速增长阶段转向高质量发展阶段。国家邮政局数据显示，中国年快递业务量连续8年稳居世界第一；已有8家快递企业成功上市，形成3家年业务量超100亿件、收入规模超1000亿元的品牌快递集团；连接城乡、覆盖全国、通达世界的快递服务体系基本建成，快递网点基本实现乡镇全覆盖；年新增就业保持在20万人以上；邮政快递网络日均服务用户近7亿人次，重点地区间快递服务全程时限缩短到58小时左右。

业内人士指出，近年来，中部地区快递业务量增长明显，西部地区业务量基本持平；全网每天有1亿件包裹是到农村的，更多承载着农产品上行、工业品下乡的使命；邮政快递业在促进消费升级、畅通经济循环方面的作用更加凸显。

亟待破解转型中的问题

《“十四五”邮政业发展规划》（以下简称《规划》）提出规模实力、基础网络、创新能力、服务水平、治理效能五大方面目标，设定了邮政业业务收入、建制村快递服务通达率、重点地区快递服务72小时准时率、8家头部企业研发经费投入增长、可循环快递包装保有量等12项指标。无论是快递进厂、快递进村、完善寄递网络体系等均衡发展议题，还是大数据、物联网、人工智能、区块链和北斗导航等行业科技创新发展路径，或是快递出海、智慧邮政、绿色包装、低碳作业等具体要求，《规划》为中国邮政快递业发展点明方向。

在邮政快递业快速发展的同时，也伴随着一些“并发”问题。记者了解到，一些快递公司非法使用用户信息、虚构服务交易、倒卖快递运单，快递过度包装、随意包装、塑料污染，快递从业人员的工伤保险、住房、医疗等合法权益仍需进一步改善。诸多现实问题背后，是邮政快递业从快速发展转向高质量发展必须破解的转型挑战。

“在持续高速发展过程中，行业基础建设存在一定滞后，需要统筹推进、精准施策，夯实安全、质效、规范、绿色的发展基础。”国家邮政局局长马军胜表示，要增强安全防控能力，维护产业安全，加强应急管理体系建设；稳步实现差异定价、优质优价，实现行业有价值、企业有利润、员工有尊严、用户有好评；旗帜鲜明反对损害行业权益、员工合法权益和消费者合法权益的行为，旗帜鲜明维护市场秩序，集中治理恶性低价竞争、超范围经营和空包；坚持减污降碳并重，加快推进快递包装减量化、标准化、循环化，明确行业绿色低碳转型发展实施路径。

持续提高行业服务能力

智能服务系统帮助企业“一键发货”，快递物流智能装备制造产业园让快递收寄、分拣、运输、投送、仓储各环节更加智能，无人仓、无人车、无人机在多场景实现常态化运营；电子面单、智能路径规划、环保袋、循环箱、绿色回收箱等减碳方式不断推广，邮政快递业成为“流动的绿色”……《规划》中，一幅邮政业高质量发展的行业蓝图徐徐铺展。在不远的将来，“村村通快递”，国内重点城市“次日达”、周边国家主要城市3天达、全球主要城市5天达将成为现实。

与此同时，邮政快递行业的“软支撑”也在不断加强。2021年7月，交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委等七部门联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，提出合理收益分配机制、保障快递员合理劳动报酬、提升快递员社会保障水平等8项重点任务。今年1月，《关于加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系有关工作的通知（征求意见稿）》聚焦农村物流配送“最后一公里”的实际问题。

“高质量发展是中国邮政快递业由大到强的必由之路。”国家邮政局副局长陈凯表示，下一步，邮政快递业发展着力点有几个方面：一是健全供给体系，促进新业态新模式健康发展，推广供应链、医药、冷链、快运等专业化服务；二是提升供给质量，加强事中和事后监管，不断强化监管执法；三是实现产业融合，巩固电商市场基本盘，聚焦重点领域，推动“快递进厂”，稳步推进“快递出海”，助推“一带一路”建设；四是分类推进“快递进村”工程，加强末端服务能力建设，强化快递员合法权益保障。

(责编：袁勃、牛镛)