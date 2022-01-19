李 贞

大数据改变了人们的生活方式，互联网和算法让我们的行为更容易被量化。你爱点哪家饭店的外卖，喜欢何种类型的短视频，常用的打车路线是什么……当人的活动被网络记录，整个社会就逐渐形成了一个巨大的数据库。

这个数据库能为生活带来便利、为经济社会发展注入动力，但同时也存在被滥用的隐患。日前，国家互联网信息办公室等四部门联合发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》（以下简称《规定》），将于3月1日起施行，向各类算法乱象亮出“利刃”，从多方面保护用户权益。

此前，有网友称，刚在网站上搜索过“降温”，就收到了购物软件推送的羽绒服广告，所谓的“个性化推荐”无孔不入，“像是被监视了一样”。这其中就可能存在平台运营者违规违法收集个人信息的问题。《规定》要求，算法推荐服务提供者应当向用户提供不针对其个人特征的选项，或者向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项。用户选择关闭算法推荐服务的，算法推荐服务提供者应当立即停止提供相关服务。

《规定》明确，不得根据消费者的偏好、交易习惯等特征，利用算法在交易价格等交易条件上实施不合理的差别待遇等违法行为。现在有的打车软件根据手机型号给用户报出不同的车费价格；有的购物APP专向老顾客推荐高价商品……面对占据信息优势和技术优势的商家，消费者明显处于弱势，他们的公平交易权理应得到维护。

未成年人和老年人对网上的不良信息容易缺乏辨识，更需要格外关注与保护。对“幼”，《规定》特别强调，算法推荐服务提供者不得向未成年人推送可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好等可能影响未成年人身心健康的信息，不得利用算法推荐服务诱导未成年人沉迷网络。对“老”，《规定》指出，应当保障老年人依法享有的权益，充分考虑老年人出行、就医、消费、办事等需求，按照国家有关规定提供智能化适老服务，依法开展涉电信网络诈骗信息的监测、识别和处置，便利老年人安全使用算法推荐服务。

劳动者合法权益不应被算法忽视。例如，有的外卖平台利用算法测算外卖员配送时间和订单收入，谁当天的收入多了，再派单时就分给他距离较远的订单，迫使其加快配送速度，加大劳动强度。这种行为既侵害了劳动者的个人权益，也增加了交通安全隐患。《规定》提出，算法推荐服务提供者向劳动者提供工作调度服务的，应当保护劳动者取得劳动报酬、休息休假等合法权益，建立完善平台订单分配、报酬构成及支付、工作时间、奖惩等相关算法。

当我们迎来更智能的大数据时代，心中期待的是平等享受互联网和技术进步带来的红利。数据服务生活，但不应让人们成为被数据收割的“韭菜”。《规定》实施在即，互联网平台应主动承担社会责任，共同促进算法推荐服务的健康、有序发展，营造风清气正的网络空间。

(责编：袁勃、牛镛)